Мост рухнул, когда по нему ехали автомобили. Есть пострадавшие (видео)

По факту обрушения автомобильного моста во время ремонтных работ Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело.

Материалы по теме «Мост глупости»: он срезал крыши 110 грузовикам

Вчера вечером, 2 декабря около 19 часов по местному времени, в Оренбурге рухнул автомобильный мост над улицей Терешковой. В момент обрушения на мосту шли ремонтные работы. Также по мосту ехали автомобили. Следственный комитет области установил, что работы велись с нарушениями.

«В результате нарушения правил безопасности при исполнении государственного контракта по проведению реконструкционных ремонтных работ по объекту во время движения по нему транспортного средства произошло обрушение его конструкций», — говорится в сообщении комитета.

При обрушении пострадали водители двух автомобилей — легкового и грузовика. Оба они доставлены в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба.

Для определения виновных сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы, в ходе которых, в частности, будет выяснена точная причина обрушения моста и установлена сумма нанесенного ущерба.

В ходе следствия идет допрос свидетелей и очевидцев происшествия, а в офисе подрядчика изъята техническая и служебная документация.

Недавно мост рухнул в Китае из-за проезда по нему 187-тонного грузовика (видео).

Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Видео: YouTube