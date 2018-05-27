Обновленный Hyundai Solaris: первое изображение

Рестайлинговый Солярис второго поколения уже собирают в тестовом режиме на заводе в Санкт-Петербурге. Кое-что об автомобиле нам стало известно.

Обновленный Hyundai Solaris буквально через пару месяцев представят в России, а сейчас в обстановке строгой секретности идет тестовая сборка рестайлинговой модели на заводе в Санкт-Петербурге — фотографировать ее нельзя, но рендером с нами поделился club-solaris.ru.

Любители модели опасались, что она будет такой же угловатой, как рестайлинговая Verna в Китае (аналог Соляриса на местном рынке) — ее продажи начались в сентябре, и дизайн «китайца» россиянам не очень понравился. Но теперь можно выдохнуть — автомобиль «для нас» получился органичнее и в целом симпатичнее. В российском варианте модели излишней вычурности не будет.

На фото мы видим иной по стилю бампер, решетку радиатора модной нынче ячеистой формы, а главное — в максимальной комплектации появились светодиодные фары, которых до сих пор не было даже у Креты.

Источник сообщает, что обновленный Hyundai Solaris 2020 получит электропривод боковых зеркал (которого так ждали), а для пассажиров задних сидений установят дефлекторы обдува и USB—разъемы. Неясно, правда, во всех ли комплектациях они будут, но по крайней мере в тех, что тестируются, они есть.

В салоне будет все, как у «китайцев», за исключением цифровой приборной панели. Хотя, возможно (это не точно), появится кожаная обивка дверей и точечные изменения. Самое главное — в топовых версиях будет кожаный салон, которого раньше не было.

Мультимедийная система новая, смотрится она интереснее, экран ее больше. Скорее всего, в автомобиле появится и встроенная Яндекс-навигация.

Из очевидных минусов — светодиодные дневные ходовые огни (небольшие галочки по бокам фар) будут точечными, а не ровной полоской, как принято на современных автомобилях, да и круглые противотуманки рядом со светодиодной оптикой смотрятся не вполне гармонично.

Теперь будем ждать официальных фото и видео от производителя. По слухам, серийный выпуск обновленной модели стартует уже с нового года.

Возможно также, что при обновлении Hyundai Solaris получит новый 1,6-литровый двигатель Smartstream.



Фото: Клуб Solaris

