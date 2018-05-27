Обновление Hyundai Solaris коснется и двигателей

Новый Hyundai Solaris оснастят более современным и экономичным, но менее мощным двигателем.

Материалы по теме Серьезное обновление Hyundai Solaris: первые фото

Стало известно, что при обновлении Hyundai Solaris получит новый 1,6-литровый двигатель Smartstream, отличающийся системой двухточечного впрыска топлива, новым модулем управления температурой, ускоряющим прогрев мотора, и высокоэнергетической катушкой зажигания. Двигатель также оснащен системой бесступенчатого регулирования фаз газораспределения и внешней системой восстановления отработанных газов.

Благодаря этому новый двигатель расходует 7,13 литров бензина на 100 км пути в городе и 5,74 литра — в смешанном режиме, что несколько экономичнее нынешних показателей.

Мощность нового двигателя Smartstream составляет 122 л.с. и 153 Нм, что всего на 1 л.с. меньше, чем у нынешнего Gamma 1.6 MPI.

В начальных комплектациях, судя по всему, Hyundai Solaris продолжит поставляться с 1,4-литровым мотором Kappa 1.4 MPI мощностью 100 л.с.

Также Hyundai готовит к продажам кроссовер Creta нового поколения.

Скоро на рынок выйдет еще один новый кроссовер компании — Hyundai Venue.

Фото: Hyundai