Обновление Hyundai Solaris коснется и двигателей — журнал За рулем

Обновление Hyundai Solaris коснется и двигателей

Новый Hyundai Solaris оснастят более современным и экономичным, но менее мощным двигателем.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Материалы по теме
Серьезное обновление Hyundai Solaris: первые фото

Стало известно, что при обновлении Hyundai Solaris получит новый 1,6-литровый двигатель Smartstream, отличающийся системой двухточечного впрыска топлива, новым модулем управления температурой, ускоряющим прогрев мотора, и высокоэнергетической катушкой зажигания. Двигатель также оснащен системой бесступенчатого регулирования фаз газораспределения и внешней системой восстановления отработанных газов.

Благодаря этому новый двигатель расходует 7,13 литров бензина на 100 км пути в городе и 5,74 литра — в смешанном режиме, что несколько экономичнее нынешних показателей.


Мощность нового двигателя Smartstream составляет 122 л.с. и 153 Нм, что всего на 1 л.с. меньше, чем у нынешнего Gamma 1.6 MPI.

В начальных комплектациях, судя по всему, Hyundai Solaris продолжит поставляться с 1,4-литровым мотором Kappa 1.4 MPI мощностью 100 л.с.

Фото: Hyundai

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

Написать отзыв

Читать комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые