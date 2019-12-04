Под 60-тонным лесовозом обрушился мост

Мост служил переправой через реку на дороге, соединяющей один из районов Иркутской области с центром.

Сегодня, 4 декабря 2019 года, в Иркутской области обрушился автомобильный мост через реку Макаровку, по которому жители Киренского района ездили в Иркутск и обратно.

Обрушение моста произошло из-за того, что на него выехал грузовой автомобиль с прицепом общей массой более 60 тонн, тогда как максимально допустимая масса транспортных средств для проезда по мосту составляет 20 тонн.

«20 тонн — допустимая максимальная нагрузка на мост, а вес Scania с полуприцепом составлял более 60 тонн. Соответственно, произошло преломление моста. Пострадавших [в результате обрушения] нет», — приводит ТАСС сообщение местного МЧС.

Спасатели уже оборудовали временную ледовую переправу через Макаровку, впадающую неподалеку в реку Лену, ширина которой составляет около 10–15 метров. Пока воспользоваться переправой могут только легковые автомобили. Позже спасатели оборудуют переправу и для грузовиков. Для водителей создан пункт обогрева.

Движение на данном участке дороги затруднено. На месте дежурят экипажи ГИБДД.

Обрушение, виновником которого стал грузовик, но уже массой 187 тонн, произошло в Китае.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области