Пьяный водитель школьного автобуса вез детей на олимпиаду

Во время проверки документов полицейские предложили водителю дунуть в трубочку.

Сегодня в 9 часов утра на автодороге Харламово-Таврическое сотрудники омской Госавтоинспекции остановили школьный «пазик». Во время разговора с водителем полицейские заподозрили, что он нетрезв, и алкотестер подтвердил их предположение — в выдыхаемом воздухе у 43-летнего мужчины были обнаружены пары алкоголя в количестве 0,219 мг/л (допустимое содержание составляет 0,16 мг/л).

Водителя отстранили от управления автобусом и возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Школьников, которых водитель вез на олимпиаду в поселение Таврическое, пересадили в другой автобус, а этот эвакуировали.

Следственный комитет РФ по Омской области начал проверку факта нахождения нетрезвого водителя за рулем школьного автобуса, говорится на сайте ведомства.

Любопытно, что во время предрейсового осмотра у него не обнаружили признаков алкогольного опьянения. То ли проверка была халатной, то ли ее вообще не было — сейчас выясняется, как такое могло произойти. По итогам обещают вынести процессуальное решение.

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