В ГИБДД рассказали, как будут менять права иностранцам

Иностранные водительские удостоверения водителей грузовиков и автобусов можно будет обменивать на российские только после переобучения. Но и всем остальным расслабляться не стоит.

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В Госавтоинспекции считают, что обменивать иностранные водительские удостоверения категорий C (грузовики) и D (автобусы) нужно только после прохождения профессионального переобучения в России. Об этом агентству ТАСС сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

Также он отметил, что необходимо вернуть существовавшую до 2014 года схему, по которой гражданин России или постоянно проживающий на территории нашей страны иностранец могли управлять транспортным средством на основании иностранного удостоверения только в течение 6 месяцев с момента получения вида на жительство или с даты получения гражданства РФ.

В России готовятся изменения федерального закона «О безопасности дорожного движения», где и будут прописаны все нововведения.

В последнее время в России участились аварии с участием общественного транспорта. Из последнего — в Саратове водитель автобуса не справился с управлением и врезался в столб, пострадали 20 человек. На прошлой неделе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие в Забайкальском крае — пассажирский автобус упал с моста, и это повлекло гибель 19 человек, еще более 20 пострадали.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС