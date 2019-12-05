Mitsubishi везет в Россию две новинки

В 2020 году у российских дилеров Mitsubishi появятся два новых автомобиля — кроссовер и внедорожник.

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Несмотря на спад спроса на новые автомобили в России, компания Mitsubishi намерена освежить свой модельный ряд, стимулировав тем самым продажи своих машин. В 2020 году в продаже появятся две новинки от японского автопроизводителя, выяснила РГ. Кроме того, компания продолжит практику выпуска спецсерий представленных на нашем рынке автомобилей.

Наиболее ожидаемой является обновленный кроссовер ASX, который был показан в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Автомобиль имеет современный, более яркий дизайн, светодиодные фонари, диффузоры на бамперах и большие прямоугольные патрубки выхлопной системы. Кроссовер будет оснащаться новой мультимедийной системой с 8-дюймовым дисплеем, а под капотом, скорее всего, появится 150-сильный атмосферный мотор объемом 2 литра. Система полного привода будет устанавливаться за дополнительную плату.

Второй новинкой станет обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport, внешность которого будет схожа с дизайном ASX, а также с родственной утилитарной моделью — пикапом L200. Премьера обновления прошла летом в Таиланде. Теперь автомобиль получит цифровую панель приборов диагональю 8 дюймов, новую центральную консоль и центральный тоннель, климатическую систему и новый джойстик выбора режима движения. В остальном внедорожник не изменился.

Ожидается, что обновленный ASX появится в продаже в России в первой половине года, а обновленный Pajero Sport — во второй.

Кроме того, Mitsubishi продолжает открывать дилерские центры в России, делая ставку на регионы.

Фото: Mitsubishi