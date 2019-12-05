Mitsubishi везет в Россию две новинки

В Таиланде, на малой родине едва ли не всех азиатских пикапов, начали выпускать Isuzu D‑Max третьего поколения. Предыдущая машина простояла на конвейере восемь лет и последнее время официально продается в России, так что в следующем году надеемся познакомиться с новинкой на наших дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба Skoda Auto в России. В первом квартале на отечественном рынке появится новый кроссовер Karoq, в течение шести первых месяцев — обновленный Rapid и в четвертом квартале — новая Octavia.
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