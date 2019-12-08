5 типов автофанатов: нет ли среди них ваших приятелей?

Фанаты машин многолики: кто-то дает своим ласточкам милые прозвища, кто-то ежедневно с маниакальной тщательностью протирает все поверхности, и не дай бог крошке упасть на коврик...

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Немецкая страховая компания CosmosDirekt выявила пять занятных типов автовладельцев, которые очень по-разному, но все довольно необычно, любят свои транспортные средства.

Возглавили этот шуточный рейтинг любители приукрасить автомобиль, причем ни розовый плюшевый руль, ни качающая головой такса, ни золотая цепочка или четки на зеркале заднего вида не кажутся им безвкусицей или излишеством — всё хорошо, что красит «малышку». Причем обычно они не ограничиваются лишь салоном, есть масса милых фенечек, также призванных добавить индивидуальности облику транспортного средства. Это действительно привлекает к автомобилю внимание на дороге, но такого ли внимания добиваются их владельцы?

Любители ретроавтомобилей. Их девиз — «старый, но даст фору молодым». Они с любовью ухаживают за автоклассикой, по выходным бегают на клубные собрания или встречи с единомышленниками, где владельцы делятся опытом и обмениваются редкими запчастями. Они обожают ретроавтопробеги, часто заказывают специальную экипировку, чтобы соответствовать стилю своего автомобиля, и всегда преисполнены чувством собственной значимости, ведь у них важная миссия — они представляют часть автомобильной истории.

Этот тип автолюбителей еще интереснее — эти люди любят старые автомобили, не представляющие никакой ценности для большинства, и вкладывают каждую копейку, пытаясь залатать ржавое крыло, где-то подкрасить, подклеить, чтобы как можно дольше продлить жизнь своей развалюшке. Они пытаются доказать всему миру, что их автомобиль особенный, он такой прочный, что может служить бесконечно долго. Часто они в результате вкладывают в него больше, чем он стоит.

Любители технических приспособлений. Тоже интересный тип, эти люди полагают, что раз они проводят много времени в машине, следует сделать все, чтобы она была максимально комфортной. Это обеспечивается различными техническими приспособлениями, которыми технофанаты оснащают автомобиль. Здесь может быть дополнительно установленное массажное кресло, встроенная кофемашина, телевизор, сабвуфер, выдающий какую-то особенную чистоту звука, занимая при этом все пространство багажника, светодиодные дизайнерские светильники в салоне, создающие особую атмосферу и т.д. Кредо такого автовладельца — начинка в машине должна быть необычной, современной и инновационной!

Ну и наконец, автогурманы, их кредо — все «самое-самое», причем касается это не только самого транспортного средства, но и частной парковки в роскошном гараже, еженедельной уборке премиум-класса в строго определенной автомойке — ничто их так не заботит, как собственная машина. Неважно, будет ли это итальянский спортивный автомобиль или любимый семейный минивэн — автомобильный пьедестал имеет, прежде всего, эмоциональную ценность. И порой эта любовь заходит так далеко, что они наносят на тело татуировки в виде своего автомобиля.

Впрочем, окружающие реагируют на украшательства по-разному. Многих «неземная красота» раздражает.



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