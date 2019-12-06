Глава МВД против снижения нештрафуемого порога до 9 км/ч

Владимир Колокольцев считает, что нужно увеличить разрешенную скорость на автомагистралях.

Инициатива снизить нештрафуемый порог с нынешних 19 км/ч до 9 км/ч, как это было до осени 2013 года, не поддерживается Министерством внутренних дел. Об этом напомнил глава ведомства Владимир Колокольцев — данную позицию МВД озвучивало еще в начале года на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, и с тех пор она не изменилась.

«При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях», — заявил Колокольцев.

За снижение порога до 9 км/ч, в частности, выступает Министерство транспорта, так как комплексы фото- и видеофиксации нарушений стали совершеннее и уже способны фиксировать скорость с минимальной погрешностью, что было невозможно в 2013 году, когда нештрафуемый порог из-за этого пришлось повысить на 10 км/ч.

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД разобраться, нужно ли снижение нештрафуемого порога на дорогах страны. Если глава правительства будет опираться на мнение министерства, то порог останется неприкосновенным.

Большинство водителей — против снижения нештрафуемого порога.

Фото: Alessio Lin / Unsplash