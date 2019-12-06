VW анонсировал новое городское кросс-купе

Новая субкомпактная модель компании получила название Nivus и поступит в продажу в 2020 году.

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Габариты нового Volkswagen Nivus, видеотизер которого опубликовала компания, сопоставимы с размерами Polo. Это кросс-купе поступит в продажу в 2020 году. Первыми возможность купить его получат жители Бразилии, а затем автомобиль начнут поставлять в Европу. Ранее кроссовер носил названия New Urban Coupe и T-Sport.

Судя по размерам, кросс-купе построено на той же платформе, что и Volkswagen Polo. На видео сложно рассмотреть машину, но на ее основных чертах автопроизводитель сделал акцент сам. В частности, показана покатая крыша кроссовера и то, как она переходит в дверь багажника. Кстати, большой задний свес позволяет надеяться, что у субкомпактного автомобиля будут вместительный багажник и просторный салон.

Дизайном передней части Nivus очень похож на другие кроссоверы компании. В частности, решетка радиатора имеет горизонтальные полоски, тянущиеся от одной фары к другой.

Nivus будут оснащать исключительно литровым двигателем TSI мощностью 114 и 126 л.с. Более мощная версия мотора получит 6-ступенчатый автомат, другая — 6-ступенчатую механику. Обе версии станут поставляться в переднеприводном исполнении — полного привода у кросс-купе не планируется.

VW Nivus разрабатывали в Бразилии. На местном рынке автомобиль будет стоить примерно от 75 000 до 90 000 бразильских реалов (около 1,1–1,4 млн рублей). То есть несколько дешевле, чем другой кроссовер компании — T-Cross.

Премьера нового кросс-купе VW состоится до весны 2020 года. Тогда же начнутся и продажи новинки в Южной Америке. Поставки кросс-купе в Европу запланированы на 2021 год.

Volkswagen Nivus уже побывал на тесте «За рулем». С результатами можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Volkswagen