Российский автопарк превращается в автохлам

Средний возраст автомобилей в России превысил 13 лет. Самые старые автомобили зарегистрированы на Камчатке, а самые свежие — в Татарстане.

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Автопарк России стареет. Ежегодно в стране продается лишь 1,8 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (данные АЕБ за 2018 год), чего недостаточно не только для обновления автопарка, но и для поддержания его среднего возраста на одном уровне.

В 2019 году средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,4 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». Таковы данные по состоянию на 1 июля 2019 года. При оценке среднего возраста машин по регионам наблюдается большой разброс, который составляет почти 13 лет.

Например, самые свежие автомобили зарегистрированы в Татарстане, где благодаря этому средний возраст автопарка составил 10 лет, а самые ветхие машины, средний возраст которых достиг показателя 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.

Аналитики отмечают, что в большинстве регионов средний возраст автопарка выше, чем в среднем по стране. Причем чем восточнее расположение региона, тем более старые машины составляют его автопарк.

Топ-10 регионов с наименьшим средним возрастом парка легковых автомобилей

Место Регион РФ Средний возраст парка на 01.07.2019, лет 1 Республика Татарстан 10,0 2 Москва 10,4 3 Ханты-Мансийский АО — Югра 10,9 4 Санкт-Петербург 10,9 5 Пермский край 11,0 6 Самарская область 11,3 7 Московская область 11,3 8 Нижегородская область 11,5 9 Республика Башкортостан 11,6 10 Удмуртская Республика 11,7

Топ-10 регионов с наибольшим средним возрастом парка легковых автомобилей

№ Регион РФ Средний возраст парка на 01.07.2019, лет 1 Камчатский край 22,8 2 Еврейская автономная область 21,4 3 Приморский край 21,1 4 Магаданская область 20,3 5 Сахалинская область 20,2 6 Забайкальский край 19,5 7 Амурская область 19,4 8 Калининградская область 19,3 9 Республика Бурятия 18,7 10 Республика Саха (Якутия) 18,4

Во многих регионах автомобилисты предпочитают новым машинам российской сборки иномарки с пробегом, причем спрос на подержанные машины иностранных брендов растет.

Фото: Greg Raines / Unsplash