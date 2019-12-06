Сегодня, в 13:15 Российский автопарк превращается в автохлам Средний возраст автомобилей в России превысил 13 лет. Самые старые автомобили зарегистрированы на Камчатке, а самые свежие — в Татарстане.
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Автопарк России стареет. Ежегодно в стране продается лишь 1,8 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (
данные АЕБ за 2018 год), чего недостаточно не только для обновления автопарка, но и для поддержания его среднего возраста на одном уровне.
В 2019 году средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,4 года, подсчитали эксперты аналитического агентства
«Автостат». Таковы данные по состоянию на 1 июля 2019 года. При оценке среднего возраста машин по регионам наблюдается большой разброс, который составляет почти 13 лет.
Например, самые свежие автомобили зарегистрированы в Татарстане, где благодаря этому средний возраст автопарка составил 10 лет, а самые ветхие машины, средний возраст которых достиг показателя 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.
Аналитики отмечают, что в большинстве регионов средний возраст автопарка выше, чем в среднем по стране. Причем чем восточнее расположение региона, тем более старые машины составляют его автопарк.
Топ-10 регионов с наименьшим средним возрастом парка легковых автомобилей
Место
Регион РФ
Средний возраст парка на 01.07.2019, лет
1
Республика Татарстан
10,0
2
Москва
10,4
3
Ханты-Мансийский АО — Югра
10,9
4
Санкт-Петербург
10,9
5
Пермский край
11,0
6
Самарская область
11,3
7
Московская область
11,3
8
Нижегородская область
11,5
9
Республика Башкортостан
11,6
10
Удмуртская Республика
11,7 Топ-10 регионов с наибольшим средним возрастом парка легковых автомобилей
№
Регион РФ
Средний возраст парка на 01.07.2019, лет
1
Камчатский край
22,8
2
Еврейская автономная область
21,4
3
Приморский край
21,1
4
Магаданская область
20,3
5
Сахалинская область
20,2
6
Забайкальский край
19,5
7
Амурская область
19,4
8
Калининградская область
19,3
9
Республика Бурятия
18,7
10
Республика Саха (Якутия)
18,4 Фото: Greg Raines / Unsplash
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