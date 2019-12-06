Российский автопарк превращается в автохлам — журнал За рулем

Российский автопарк превращается в автохлам

Средний возраст автомобилей в России превысил 13 лет. Самые старые автомобили зарегистрированы на Камчатке, а самые свежие — в Татарстане.

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Автопарк России стареет. Ежегодно в стране продается лишь 1,8 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (данные АЕБ за 2018 год), чего недостаточно не только для обновления автопарка, но и для поддержания его среднего возраста на одном уровне.

В 2019 году средний возраст легковых автомобилей в России достиг 13,4 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». Таковы данные по состоянию на 1 июля 2019 года. При оценке среднего возраста машин по регионам наблюдается большой разброс, который составляет почти 13 лет.

Например, самые свежие автомобили зарегистрированы в Татарстане, где благодаря этому средний возраст автопарка составил 10 лет, а самые ветхие машины, средний возраст которых достиг показателя 22,8 года, ездят по дорогам Камчатки.

Аналитики отмечают, что в большинстве регионов средний возраст автопарка выше, чем в среднем по стране. Причем чем восточнее расположение региона, тем более старые машины составляют его автопарк.

Топ-10 регионов с наименьшим средним возрастом парка легковых автомобилей

Место

Регион РФ

Средний возраст парка на 01.07.2019, лет

1

Республика Татарстан

10,0

2

Москва

10,4

3

Ханты-Мансийский АО — Югра

10,9

4

Санкт-Петербург

10,9

5

Пермский край

11,0

6

Самарская область

11,3

7

Московская область

11,3

8

Нижегородская область

11,5

9

Республика Башкортостан

11,6

10

Удмуртская Республика

11,7

Топ-10 регионов с наибольшим средним возрастом парка легковых автомобилей

Регион РФ

Средний возраст парка на 01.07.2019, лет

1

Камчатский край

22,8

2

Еврейская автономная область

21,4

3

Приморский край

21,1

4

Магаданская область

20,3

5

Сахалинская область

20,2

6

Забайкальский край

19,5

7

Амурская область

19,4

8

Калининградская область

19,3

9

Республика Бурятия

18,7

10

Республика Саха (Якутия)

18,4

Фото: Greg Raines / Unsplash

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