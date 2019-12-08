Если от мотоцикла осталась только рама, а от автомобиля — лишь мотор, то не торопитесь их выбрасывать.

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Время от времени в сети появляются видео интересных проектов, мимо которых сложно пройти. Например, этот МотоТаз, как его называет создатель Ильдар Сунагатуллин.

Во дворе его дома завалялись старый мотоцикл без мотора и снятый с учета ВАЗ-2109, из которых он решил сделать новое транспортное средство, впихнув двигатель «девятки» под бензобак «Урала».

Позже мастеру пришла в голову идея разместить мотор в коляске мотоцикла, что оказалось проще и удобнее. В результате на свет появился МотоТаз с приводом на два колеса и равномерным распределением массы по колесам (при наличии водителя за рулем).

Благодаря своим характеристикам, мотоцикл с мотором от автомобиля в коляске оказался прекрасным трехколесным транспортным средством для развлечений. Например, на нем можно дрифровать, что Ильдар и продемонстрировал на видео.

Если же у вас есть лишний ненужный Bentley, то из него можно сделать вездеход на гусеничном ходу.

Фото, видео: Youtube