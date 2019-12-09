Владелец спорткара Nissan Skyline GTS-4 1991 года украсил купе необычной оптикой и не только.

На видео автомобиль с уникальными сдвоенными задними фонарями с эффектом «бесконечности» — кажется, что они уходят в глубину. На самом деле это оптическая иллюзия, конструкция совершенно плоская — фонари состоят из двух или более параллельных или почти параллельных зеркал, которые используются для создания серии меньших отражений, уходящих в бесконечность. Зеркала бесконечности часто можно встретить в произведениях искусства и даже на некоторых серийных автомобилях, например Lexus LC500.

Стремясь выделить свой Nissan Skyline GTS—4 1991 года, американский ютубер Стив Моланс украсил его не только цветными светодиодами фонарями с трехмерным эффектом, но и уникальными фарами, которые снизу подчеркнуты диодными полосками и такими же кольцами по центру, а также подсветкой колес, цвет которой можно менять дистанционно с помощью контроллера от игры Nintendo. Еще одна особенность этого автомобиля — гидравлическое заднее крыло, которое можно поднять удаленно, также с помощью игрового брелока. В салоне все сверкает и переливается — так, зона, где расположены педали, подсвечена синим, горят логотипы со всех сторон и т.д.

Трудно сказать, насколько это все красиво, для этого на автомобиль нужно посмотреть со стороны. Но то, что получилось довольно необычно и тюнингованный спорткар не будет серой мышкой в потоке, можно утверждать наверняка.

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Видео: YouTube