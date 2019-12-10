Рестайлинговый премиальный кроссовер появится в салонах официальных дилеров только в начале следующего года, но заказать его можно уже сейчас.

Обновленный Cadillac XT5 оснащен новым 2-литровым турбированным мотором мощностью 199,9 л.с., работающим в паре с 9-диапазонным автоматом.

Уже в базовой комплектации кроссовер оснащен камерой заднего вида, системой предотвращения выезда из занимаемой полосы, системой помощи при парковке спереди и сзади, системой контроля слепых зон, системой определения расстояния до идущего впереди автомобиля и предупреждения о возможном фронтальном столкновении, системой определения пешеходов. Если существует потенциальная опасность, сигнал о ней подается в виде вибропредупреждения в подголовник водительского кресла.

Новая система ночного видения позволяет обнаружить объекты на расстоянии более 30 метров в темное время суток — изображение дороги выводится на экран панели приборов. Также в автомобиле есть система кругового обзора 360⁰, система автопарковки с функцией торможения и проекционный дисплей.

В отделке салона использованы натуральное дерево, кожа, углеволокно и металл, а линии интерьера подчеркивает светодиодная разметка. Уже в начальной комплектации установлена панорамная крыша.

Комплектаций обновленного Cadillac XT5 на нашем рынке предложат две: Premium Luxury и Sport, их названия говорят сами за себя. Заказать кроссовер Cadillac XT5 можно уже сегодня. Только на период предзаказа специальная цена составит 2 990 000 руб. за версию Premium Luxury и 3 090 000 руб. за версию Sport (с учетом скидки по Trade-in).

Также Cadillac готовит новый Escalade — тесты уже начались.

Обновленный Cadillac XT в России: цена известна Рестайлинговый премиальный кроссовер появится в салонах официальных дилеров только в начале следующего года, но заказать его можно уже сейчас. Обновленный Cadillac XT в России: цена известна

Фото: Cadillac