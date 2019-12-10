Умер главный лоббист АЗЛК и бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Мэр Москвы до последнего пытался спасти автомобильные заводы столицы — и АЗЛК, и ЗИЛ.

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Сегодня, 10 декабря 2019 года, в Мюнхене, после операции на сердце, скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года, из которых 18 лет он провел на посту мэра столицы — с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Будучи ответственным за Москву, он всеми силами старался сохранить в ней производства, поддерживая заводы, на месте одного из которых сегодня уже строятся жилые кварталы. Это ЗИЛ.

В бедах АЗЛК Юрий Лужков винил реформы Егора Гайдара. Если в 1980-е годы предприятие выпускало по 120 тыс. автомобилей в год, то в 1992 году завод вовсе встал и не работал до 1997 года. Чтобы предприятие не распродали за долги, Юрий Лужков уговорил президента РФ Бориса Ельцина отписать предприятие мэрии столицы, после чего нанял специалистов и нашел деньги на модернизацию производства, чтобы завод выпускал автомобили для чиновников. Так появились модели «Юрий Долгорукий», «Князь Владимир» и «Калита».

На снимке (справа налево): мэр Москвы Ю.Лужков, С.Кириенко и генеральный директор АО «Москвич» Р.Асатрян во время посещения одного из цехов завода

В итоге с конвейера предприятия в кризисном 1998 году сошли 40 тыс. автомобилей, а в планах завода значилось создание совместных предприятий с Renault — «Автофрамос». Дефолт 1998 года не позволил осуществить задуманное, выплачивая при этом накопленные заводом долги. Спрос на автомобили упал. Предприятие начало умирать во второй раз.

В 2000 году правительство, не без помощи Лужкова, реструктурировало долги АЗЛК по льготной схеме, но руководство завода сорвало выплаты, нарушив условия договора. Тогда мэр столицы обвинил правительство в том, что оно специально банкротит «Москвич».

Позже был создан «Автофрамос», унаследовавший территорию «Москвича», а сам АЗЛК завершил процедуру банкротства в 2010 году, когда Юрий Лужков покинул пост мэра.

У АЗЛК было немало интересных проектов, в том числе 8-местный автомобиль.

Фото: Игорь Зотин / ИТАР-ТАСС, Сергей Величкин / ИТАР-ТАСС