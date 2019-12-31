Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — журнал За рулем

Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год

На заметку любителям — в этом году календарь немецкого производителя масел Liqui Moly переворачивать придется чаще — в нем не 12, а 24 страницы.

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В этом году календарь Liqui Moly еще жарче, ведь его темой стало африканское сафари. Фотохудожники запечатлели знойных красоток летом в ЮАР в Национальном парке Крюгера — съемки велись на протяжении недели. Правда, в этот раз эротический календарь вышел более сдержанным, чем обычно.

«Наша цель состоит в том, чтобы передать нашим клиентам страсть к путешествиям», — так раскрыли идею календаря в компании.

Тираж в 160 000 экземпляров разойдется по деловым партнерам, хотя отдельные экземпляры можно будет приобрести в фирменных магазинах Liqui Moly (доставка только в пределах Евросоюза).

И в этом году знойных красоток можно увидеть не на 12, а на 24 листах календаря — пролистывать страницы придется каждые две недели. Все фотографии мы традиционно размещаем в нашей галерее.

Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год

На заметку любителям — в этом году календарь немецкого производителя масел Liqui Moly переворачивать придется чаще — в нем не 12, а 24 страницы.

Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020415Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020416Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020417Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020419Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020418Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020420Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020421Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020422Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020423Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020425Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020424Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020426Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020427Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020428Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020429Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020430Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020431Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020432Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020433Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020434Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020435Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020436Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020438Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020437Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год

Фото: Liqui Moly

Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год

На заметку любителям — в этом году календарь немецкого производителя масел Liqui Moly переворачивать придется чаще — в нем не 12, а 24 страницы.

Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020415Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020416Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020417Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020419Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020418Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020420Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020421Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020422Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020423Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020425Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020424Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020426Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020427Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020428Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020429Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020430Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020431Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020432Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020433Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020434Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020435Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020436Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020438Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год — фото 1020437Повесь на стену: календарь с красотками и маслом на 2020 год
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