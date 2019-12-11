Обрушение моста попало на видео. Дорожники говорят, «на работоспособность не влияет»

Часть конструкции эстакады упала на проезжую часть федеральной трассы М-7 «Волга.

9 декабря на федеральной трассе М-7 на Южном объезде города Владимира на проезжую часть рухнули детали конструкции путепровода. Момент обрушения попал в объектив видеорегистратора, хорошо еще, что водитель был внимателен, успел вовремя сманеврировать и увернуться от летящих обломков.

Федеральные дорожники на инцидент отреагировали довольно спокойно. Ведь обрушился не сам мост, а продольный лоток, который нужен для отвода воды с путепровода, чтобы она не попадала на проезжую часть. На работоспособность моста это никак не влияет, пояснили специалисты Упрдора изданию prizyv.ru.

К счастью, все обошлось благополучно — никто не пострадал.

В начале декабря в Иркутской области обрушился автомобильный мост через реку Макаровку. Причиной стал 60-тонный грузовик.



Видео: YouTube