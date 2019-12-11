Сегодня, в 17:35 Лекарство от «старости»: в России создали чудо-защиту деталей от износа Специальные покрытия защитят автокомпоненты не только от износа, но и от окисления и коррозии, утверждают специалисты.
Материалы по теме
Нанокомпозитные покрытия изобрели в университете МИСиС, и состоят они из атомов титана, алюминия, никеля, углерода и азота. Наносятся в вакуумной камере по технологии ионно-плазменного осаждения. Результаты исследований российских ученых опубликованы в журнале Ceramics International, пишет
РИА Новости.
С помощью новых покрытий можно защитить инструмент и металлические детали автомобилей, подверженные износу, и многократно повысить срок службы изделий. Кроме того, защитный слой благотворно влияет на экологию, так как благодаря отказу от смазок снижаются вредные выбросы в атмосферу.
Сейчас ученые работают над улучшением состава покрытий и технологии их нанесения. Будет внедрена новая методика нанесения — импульсное распыление высокой мощности, достигающей сотен и тысяч киловатт.
Если все это действительно так, то российским ученым удалось создать чудодейственное покрытие, хотя насколько их заявления близки к реальности, покажут результаты тестирований на реальных автомобилях, а не в лабораторных условиях.
Комментирует обозреватель «За рулем»
Михаил Колодочкин. — Хочется напомнить, что моторное масло выполняет не одну функцию, а как минимум четыре, это: смазка, охлаждение трущихся поверхностей, защита от коррозии и мойка (удаление грязи, металлической стружки и т.д.). Если новое покрытие позволит избавиться от смазки, то как быть с остальными функциями? Вообще все это очень напоминает чудо-присадки и опыты езды без моторного масла. Да, машина без него действительно проедет сотню-другую, но потом двигатель заклинит намертво. Рад, если я ошибаюсь, но давайте дождемся реальных результатов, прежде чем говорить о новом чудо-покрытии. Фото: Unsplash
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter