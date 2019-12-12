Секрет столь существенной скидки кроется в локализации, а точнее, в ее поддержке на государственном уровне.

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Если поддержка локализации будет вестись на уровне нацпроектов, то это значительно снизит себестоимость автомобилей и их цену для конечного потребителя.

Данную идею поддерживают все предприятия, расположенные на территории России и, в частности, «Группа ГАЗ», АВТОВАЗ, «Рено Россия» и КАМАЗ, пишут «Известия». Минэкономразвития готово рассмотреть внесение локализации в нацпроекты, так как эксперты и аналитики разных структур и предприятий сходятся во мнении, что при таком подходе автомобили станут дешевле примерно на 10%.

«Важнейшее преимущество, которое необходимо при выходе на новые рынки, — это конкурентоспособная цена. Локализация комплектующих, в конечном счете, позволит снизить себестоимость продукции отечественной автомобильной отрасли и повысить ее конкурентоспособность на экспортных рынках. В противном случае через развитие экспорта мы будем создавать основную добавленную стоимость на компонентных производствах за пределами России», — высказалась вице-президент Группы ГАЗ Елена Матвеева.

Подходящими нацпроектами для поддержки локализации, по ее мнению, могут стать «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт».

На сегодняшний день в других странах закупаются такие важные системы автомобилей, как питание двигателя, рулевое управление и многие другие. На поставки ряда компонентов влияют введенные Вашингтоном санкции.

В основу эффективного импортозамещения должна лечь унификация компонентов, для чего нужны центры компетенций, уверена Елена Матвеева. Такой подход позволит реализовать «Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года». Такое мнение выразили в АВТОВАЗе и предложили ускорить развитие российской компонентной базы, сделав ее конкурентоспособной на глобальном уровне. Вложенные государством средства должны будут вернуться в кратчайшие сроки в виде налогов.

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Фото: Петр Ковалев/ТАСС