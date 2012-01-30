Сегодня, в 8:00 Эксперты искали, но не нашли: безопасных омываек в магазинах нет Эксперты «За рулем» сравнили незамерзающие омывайки стекол из магазина и купленные на обочине. Результат вас удивит.
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В начале зимы автомобилисты ищут незамерзающие жидкости для омывания стекол машин, отдавая предпочтение тем, которые продаются в магазинах, считая их безопаснее, потому как их проверили контролирующие органы. Омывайки же с обочины считаются опасными. Но так ли обстоят дела на самом деле?
Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин
выяснили, что незамерзайки на основе метанола по-прежнему совершенно безвредны, о чем гласит постановление Главного государственного санитарного врача №4 от 23 мая 2000 года. Опасность метанол представляет, только когда попадает внутрь организма. А разрешенные изопропиловые незамерзайки, наоборот, способны нанести вред, что эксперты проверили экспериментальным способом.
Разрешенный изопропиловый спирт на морозе становится вязким: не прокачивается насосом и с трудом просачивается через форсунки. По параметру вязкости на морозе он уступает всем прочим спиртам. Лучшим по этому параметру является запрещенный метанол.
Для эксперимента, в ходе которого оценивалась охлажденная до —20 °C струя, были куплены пара незамерзаек на основе метанола, продающихся на обочине, и фирменные жидкости AGA, Fenom, а также Nord, созданные на основе изопропилового спирта.
Результаты эксперимента показали, что разрешенные и соответствующие ГОСТу незамерзайки не способны омывать стекла автомобиля на морозе, а мутное лобовое стекло может привести к аварии. Запрещенные жидкости, которыми нельзя торговать, по мнению Минздрава, из-за «низкой культуры населения», оказались в разы лучше: они прекрасно омывают стекла, давая водителю прекрасный обзор.
Узнать подробнее о проведенном эксперименте можно здесь. Фото: depositphotos .com
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