Обновленная Lada 4x4 — производство началось — журнал За рулем

Обновленная Lada 4x4 — производство началось

До сих пор АВТОВАЗ хранил молчание — информация поступала лишь благодаря утечкам с завода. Сегодня производитель наконец отрапортовал: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортнее и безопаснее.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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В модернизированной Ладе 4x4 обновлена панель приборов — на ней появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды делают систему эффективнее и удобнее в использовании. В салоне две розетки 12V, а спидометр, тахометр и бортовой компьютер теперь имеют более удобную для восприятия белую подсветку.

У подстаканников изменилась форма, появилась ниша для мелких предметов. В автомобиле новая обивка потолка, а в плафон освещения вмонтирован блок системы ЭРА-ГЛОНАСС. Обновлены потолочные поручни и солнцезащитные козырьки, стойки лобового стекла получили более современную обивку.

Сиденья прибавили комфорта и получили развитую боковую поддержку. У передних кресел трехдверок новый механизм складывания, а у кресел сзади теперь два подголовника.

Чтобы в целом салон смотрелся гармонично, все изменения выполнены в стилистике классического дизайна.

Усилена шумоизоляция благодаря новым опорам силового агрегата, снижающим уровень вибраций, и улучшенному пакету шумовиброизоляции на панелях кузова.

Перечисленные нововведения применены на всех автомобилях семейства Lada 4х4, а у модификации Urban вдобавок появились встроенные в передний бампер противотуманные фары.

Срок начала продаж, состав комплектаций и цены на АВТОВАЗе обещают раскрыть позднее.

Обновленная Lada 4x4 — производство началось

До сих пор АВТОВАЗ хранил молчание — информация поступала лишь благодаря утечкам с завода. Сегодня производитель наконец отрапортовал: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортнее и безопаснее.

Обновленная Lada 4x4 — производство началось — фото 1026036Обновленная Lada 4x4 — производство началось — фото 1026037Обновленная Lada 4x4 — производство началось — фото 1026035Обновленная Lada 4x4 — производство началось

Фото: АВТОВАЗ

Обновленная Lada 4x4 — производство началось

До сих пор АВТОВАЗ хранил молчание — информация поступала лишь благодаря утечкам с завода. Сегодня производитель наконец отрапортовал: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортнее и безопаснее.

Обновленная Lada 4x4 — производство началось — фото 1026035Обновленная Lada 4x4 — производство началось — фото 1026036Обновленная Lada 4x4 — производство началось — фото 1026037Обновленная Lada 4x4 — производство началось
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Отзывы о LADA 4x4 (24)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ИХ ЗНАЮТ ВСЕ, ПОВТОРЯТЬ НЕТ СМЫСЛА

Недостатки:

МАЛО МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ; ШИРИНА АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 186 СМ, А НЕ 168 СМ; ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКОЙ, ЧТОБЫ НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ МОЖНО БЫЛО ПО ШОССЕ ПРОЕХАТЬ 1500 КМ.

Комментарий:

ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ПОЖАЛУЙСТА, ПИШИТЕ, ЗВОНИТЕ НА АВТОВАЗ, ЧТОБЫ ЗАВОД НАЧАЛ СТАВИТЬ ДВИЖОК 1.8 Л 122 Л.С.. СКОЛЬКО МОЖНО КУДАХТАТЬ, КАК КУРИЦЫ В КУРЯТНИКЕ, НА ФОРУМАХ ПО ВОПРОСУ НЕХВАТКИ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ? ДВИГАТЕЛЬ ЕСТЬ, ВЫПУСКАЕТСЯ АВТОВАЗОМ — 1.8 Л 122 Л.С. ПОЖАЛУЙСТА ЗВОНИТЕ НА АВТОВАЗ, ПИШИ...

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