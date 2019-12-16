До сих пор АВТОВАЗ хранил молчание — информация поступала лишь благодаря утечкам с завода. Сегодня производитель наконец отрапортовал: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортнее и безопаснее.

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В модернизированной Ладе 4x4 обновлена панель приборов — на ней появился новый блок управления климатической системой. Три вращающиеся рукоятки и электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, а также новые воздуховоды делают систему эффективнее и удобнее в использовании. В салоне две розетки 12V, а спидометр, тахометр и бортовой компьютер теперь имеют более удобную для восприятия белую подсветку.

У подстаканников изменилась форма, появилась ниша для мелких предметов. В автомобиле новая обивка потолка, а в плафон освещения вмонтирован блок системы ЭРА-ГЛОНАСС. Обновлены потолочные поручни и солнцезащитные козырьки, стойки лобового стекла получили более современную обивку.

Сиденья прибавили комфорта и получили развитую боковую поддержку. У передних кресел трехдверок новый механизм складывания, а у кресел сзади теперь два подголовника.

Чтобы в целом салон смотрелся гармонично, все изменения выполнены в стилистике классического дизайна.

Усилена шумоизоляция благодаря новым опорам силового агрегата, снижающим уровень вибраций, и улучшенному пакету шумовиброизоляции на панелях кузова.

Перечисленные нововведения применены на всех автомобилях семейства Lada 4х4, а у модификации Urban вдобавок появились встроенные в передний бампер противотуманные фары.

Срок начала продаж, состав комплектаций и цены на АВТОВАЗе обещают раскрыть позднее.

Обновленная Lada 4x4 — производство началось До сих пор АВТОВАЗ хранил молчание — информация поступала лишь благодаря утечкам с завода. Сегодня производитель наконец отрапортовал: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортнее и безопаснее. Обновленная Lada 4x4 — производство началось

Фото: АВТОВАЗ