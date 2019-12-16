Бизнес пересаживается на машины с пробегом. Такси, каршеринг и маршрутчики тоже?

Желая сэкономить, частники и бизнес все чаще рассматривают машины с пробегом. Это заставляет банки и лизинговые компании идти им навстречу, предлагая все более выгодные условия. «За рулем» выяснил, касается ли это бизнеса, предоставляющего транспортные услуги нам с вами.

Материалы по теме Новые машины становятся несбыточной мечтой — рынок упал на 6,4%

В течение 11 месяцев 2019 года, с января по ноябрь, продажи новых грузовых автомобилей в России сократились на 3,8%, до 68,8 тыс. штук. Такую статистику приводит «Автостат». За этот же период, согласно данным АЕБ, продажи новых легковых машин сократились на 2,8%, до 1,6 млн проданных автомобилей.

При этом продажи автомобилей на вторичном рынке стабильны — за 11 месяцев 2019 года они сократились лишь на 0,3%. Всего же с января по ноябрь в нашей стране было перепродано более 4,94 млн машин. В 2018 году вторичный рынок вырос на 2% (5,4 млн перепроданных автомобилей). Примечательно, что тогда на долю корпоративных продаж пришлось 26,2%, а в этом году — уже 27,8%. Отмечается, что все больше дилеров сосредотачивают свое внимание на перепродажах автомобилей с пробегом. Если в 2013 году этим занимались 3% дилерских центров, то в 2018 году их процент вырос до 13.

Чтобы остаться на рынке, многие компании начинают предлагать новые услуги, поддерживающие реализацию автомобилей с пробегом. Купить их сегодня можно не только в кредит, но и в лизинг. Например, «Газпромбанк Автолизинг» объявил о начале финансирования сделок по приобретению юрлицами подержанных машин.

Но кто будет покупать данные автомобили и каковы шансы, что они будут использоваться для пассажироперевозок? Интересен вопрос и в каком состоянии находятся данные транспортные средства?

Руководитель PR-направления Департамента маркетинга ООО «Газпромбанк Автолизинг» Артур Саруханов:

— Любое юрлицо, соответствующее нашим требованиям в части безопасности будущих платежей, может приобрести автомобиль с пробегом на условиях лизинга. В стандартном стоп-листе (он распространяется и на продажу новых авто) пока находятся лишь таксопарки и каршеринговые компании. Впрочем, последние приобретают исключительно новые автомобили. И это при том, что сразу после выезда за ворота автосалона новый автомобиль теряет 10–15% рыночной стоимости.

За техническое состояние отвечают официальные дилеры, в чьих стоках находятся приобретаемые автомобили. Все они проходят тестирование на входе и предпродажную подготовку. Клиент самостоятельно определяется с конкретным автомобилем, после чего напрямую или через дилера обращается к нам за финансированием. Далее при должном техническом обслуживании и правильной эксплуатации с автомобилями никаких проблем быть не должно.

В рамках этого проекта мы финансируем лишь автомобили с пробегом менее 80 тыс. км, которым на момент заключения договора исполнилось не более трех лет, а на момент закрытия сделки возраст не должен превышать семи лет, что вполне гарантирует сохранение основных характеристик.

Средний возраст автопарка в России продолжает расти. Во многих регионах средний возраст машин достигает почти 20 лет и более.

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