О том, какой будет стоимость новой модели УАЗа, рассказал генеральный директор предприятия Адиль Ширинов.

На УАЗе знают, насколько важно ценовое позиционирование автомобилей, и подходят к этому вопросу с особой щепетильностью. Любую модель можно оснастить так, что она будет стоить невероятных для своего сегмента денег, и позволить себе подобное могут далеко не все бренды. УАЗ занимает нишу недорогих внедорожников, и выходить из нее нет никакого смысла, так как это будет сопровождаться потерей клиентов, не готовых платить за УАЗ, даже соответствующий классу таких машин, как Toyota Land Cruiser Prado, цену, сопоставимую с ценой одноклассников.

Поэтому перед заводом стоит непростая, но интересная задача: разработать новую современную модель, которую без убытков можно предлагать по приемлемой, то есть по привычной, для покупателей цене.

«Ценовое позиционирование нашего продукта имеет колоссальное значение. Покупателям мы должны дать более качественный продукт. Мы знаем обо всех „болячках“ и узких местах, на которых мы сегодня сосредоточились. По этому функционалу у нас серьезные изменения, как с точки зрения персонала, так и с точки зрения визуализации на конвейере», — рассказал в интервью изданию 73online генеральный директор предприятия Адиль Ширинов.

В планах компании — выпустить новую модель УАЗа до конца 2021 года. Об этом автомобиле Ширинов говорит, как о «принципиально новом продукте на базе УАЗ». Машина получит турбированный двигатель нового поколения. Этот мотор уже проходит стендовые испытания, а в следующем году, судя по всему, его установят на автомобиль и приступят к дорожным тестам в различных условиях. Также инженеры-разработчики трудятся над подвеской новой модели. Адиль Ширинов отметил, что «тут главное — не исказить внедорожные свойства».

Что касается стоимости нового УАЗа, генеральный директор предприятия указал на важный аспект: модель, чтобы пользоваться спросом, не должна быть намного дороже Патриота.

«Наценка будет адекватной, мы понимаем конкурентную среду, в которой мы находимся. „Патриот“ называют „Русским Прадо“, но я бы называл его просто настоящий внедорожник! Если мы будем уходить выше ниши, в которой находимся, то окажемся вне игры. Думаю, концентрация наценки в пределах 5–8%», — рассуждает Адиль Ширинов.

Сегодня УАЗ патриот стоит от 764 900 рублей. Таким образом, автомобиль нового поколения будет дороже на 38–61 тыс. рублей, а его начальная стоимость составит примерно от 803–826 тыс. рублей. В топовых комплектациях, из-за более богатого оснащения, расхождение в стоимости может быть более существенным.

На предприятии делают ставку на надежности новой модели. Именно поэтому ее сравнивают с японским Прадо.

Фото: УАЗ