Мужчины или женщины? Известно, кто наносит больший ущерб другим водителям при аварии

Есть устоявшиеся стереотипы, а есть статистика, которая развенчивает мифы.

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Считается, что мужчины ездят лучше, такое мнение сложилось еще с тех пор, когда увидеть особу женского пола за рулем было в диковинку. Сейчас число мужчин и женщин среди водителей почти сравнялось, но споры не затихают. Понятно, что те, кто водит лучше, успевают быстрее среагировать при возникновении опасности, и таким образом последствия аварии оказываются мягче, если уж совсем избежать ее не удается. Но не все так просто.



Аналитики страховой компании «Согласие» выяснили, что, вопреки сложившемуся мнению, женщины наносят менее существенный ущерб другим водителям в авариях, чем мужчины. К таким выводам специалисты пришли, изучив среднюю сумму убытка по ОСАГО у мужчин и женщин. Так, у женщин до 50 лет сумма убытка ниже средней по портфелю, а у мужчин она практически всегда выше — кроме представителей возрастного диапазона от 40 до 50 лет.

При этом мужчины чаще заботятся о страховании автомобиля по автокаско, чем женщины. В 64% случаев договоры добровольного страхования заключают представители сильного пола. 70% клиентов компании, которые приобретают полис автокаско с рисками «тоталь» (повреждение автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления) и «угон», — мужчины.

Но гендерных различий не избежать — так, по статистике страховой компании, женщины становятся участниками ДТП на 5–10% чаще мужчин (хотя все зависит от категории автомобиля и опыта водителя), зато частота «тоталей» у мужчин на 10–20% больше.

На полную гибель транспортного средства без возможности восстановления чаще всего «попадают» молодые мужчины со стажем вождения менее 4 лет на неновых мощных, но не премиальных машинах. Поэтому для данной категории водителей из-за высоких рисков стоимость полиса каско может быть выше вдвое.

Пол страхователей Возраст страхователей Отношение убытка к среднему по портфелю Женщины От 18 до 30 лет 0,95 От 30 до 40 лет 0,87 От 40 до 50 лет 0,84 50 лет и более 1,12 Мужчины От 18 до 30 лет 1,08 От 30 до 40 лет 1,12 От 40 до 50 лет 0,98 50 лет и более 1,02

Некоторые автомобилисты в процессе эксплуатации доводят свой автомобиль до плачевного состояния, но только не девушки, чьи имена упоминаются в данном исследовании.

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