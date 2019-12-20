Импортер «Лада Германия» повернулся в сторону Китая

Последние Лады ждут доставки покупателям Германии.

Материалы по теме Немцы не хотят отказываться от Лады 4x4, несмотря на экологию

Немецкому импортеру Лады никогда не было просто. Но в какой-то момент показалось, что в штаб-квартире в далеком Тольятти все пошло гладко. Анонсированные новые модели действительно пришли в Европу сравнительно быстро. Во главе с Бу Андерссоном из General Motors и бывшим конструктором Volvo Стивом Маттином крупнейший российский автопроизводитель АВТОВАЗ стал набирать обороты и выпускать одну модель за другой, пишет auto-medienportal.net.

Во-первых, классический 4x4 был удачно подретуширован в версии Urban, затем, в 2017 году, появилась Vesta — довольно современная и достаточно конкурентоспособная машина. Универсал Vesta SW Cross также привлек внимание покупателей, которые раньше игнорировали бренд. Не было сомнений, что и XRAY попадет на немецкий рынок в обозримом будущем.

Директор официального импортера автомобилей Lada в Германии Lada Automobile GMBH Дитер Трзаска считает, что экспорт этой модели внезапно прекратился после поглощения доли АВТОВАЗа компанией Renault. Он считает себя в долгу у ритейлеров, чьи ожидания, связанные с Вестой, не смогут оправдаться.

Официальная причина решения о приостановке экспорта — внедрение более жестких экологических норм в ЕС. Но Трзаска полагает, что двигатели можно было бы доработать, только Renault не нужна конкуренция — «дешевый бренд» в виде Dacia у него в Германии уже есть. Возможно, Lada больше не вписывается в «картину мира», хотя компания по-прежнему является лидером рынка в России. Ее доля на местном рынке даже больше, чем у Фольксвагена на немецком. Импортер, в том числе, обвиняет группу Renault в плохих продажах Весты в Германии. Принимая во внимание имидж марки Lada, ее цену завысили минимум на 1500 евро.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта, в начале этого года на дорогах Германии было более 28 тысяч автомобилей Lada. Импортер из Букстехуде несет ответственность за их обслуживание и поставку запасных частей, а также за гарантию. Это будет обеспечено новыми контрактами, которые заключат в апреле 2020 года. Остальные перспективы туманны.

До 2024 года, подозревает Дитер Трзаска, производитель Lada — АВТОВАЗ не будет завозить в Германию автомобили. Все усилия по продолжению самостоятельной экспортной политики потерпели неудачу на этапе исполнения, который теперь определяется французским хозяином.

А Лада, тем не менее, живет — так, внедорожник 4x4 был недавно обновлен в России и получил современный интерьер и более удобные функции, продажи Весты превысили отметку в более чем 400 тысяч единиц, и АВТОВАЗ полностью принял на себя бывшее совместное предприятие с General Motors, чтобы продолжать выпускать внедорожники Chevrolet Niva.

Но факт заключается в том, что последние 500 новых автомобилей для Германии ждут доставки клиентам. По оценкам официального представителя Lada Бернда Хаака, в конце февраля и начале марта все внедорожники 4х4 будут проданы. Продажи менее популярной Весты могут продлиться до августа или сентября. До тех пор нужно найти альтернативу, и немецкая Lada GmbH считает, что нашла ее в Китае.

Контракты уже заключены с двумя производителями электромобилей. Lada Germany хочет привезти в Германию 4,9-метровый фургон EF 5 Joylong, а также минивэн EM5. Вторым брендом в новой лиге станет Zhidou (ZD — дочерний бренд Geely) с двухдверным сити-каром D2S с дальностью хода на одной зарядке до 257 километров. Брошюры на немецком языке для этих автомобилей уже напечатаны.

В России тем временем началось производство обновленной Lada 4x4: автомобиль получил модернизированный интерьер, стал комфортнее и безопаснее.

Фото: Auto-Medienportal.Net