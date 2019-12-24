Changan везет в РФ конкурента Solaris и Rio

Модельный ряд китайского автопроизводителя пополнится недорогим седаном популярного класса.

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Модельный ряд Changan в России сегодня представлен исключительно кроссоверами: CS35, CS35 Plus и CS75 стоимостью от 769 900 до 1 559 900 рублей. Но в ближайшее время ожидается появление трех новинок.

До конца 2019 года у дилеров марки появится новый кроссовер CS55, информация о котором уже есть на официальном сайте компании. Стоимость этого автомобиля составляет от 1 269 900 до 1 469 900 рублей. Оснащается он 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой или 6-ступенчатым автоматом. Привод — исключительно передний.

В начале 2020 года ожидается появление обновленного кроссовера CS75, дорестайлинговая версия которого сегодня предлагается по цене от 1 389 900 до 1 559 900 рублей. Данная модель оснащена бензиновым турбодвигателем объемом 1,8 литра и мощностью 150 л.с., 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода в двух топовых комплектациях.

Также в следующем году в модельном ряду появится городской седан Alsvin, выяснил «Автостат», модель составит конкуренцию таким автомобилям, как Kia Rio и Hyundai Solaris, а также Lada Vesta. Никаких подробностей об автомобиле пока не раскрывается. Известно, что седан имеет 122-сильный мотор объемом 1,6 литра, а его стоимость, предположительно, составит около 600 тыс. рублей.

В списке самых популярных в России китайских автомобилей Changan занимает уже четвертое место.

Фото: Changan