Топ-10 худших автомобилей Европы. ВАЗов в нем нет!

Звание худшего автомобиля заслужили ненадежные, страшные и плохо управляемые машины.

Материалы по теме Самые надежные и самые ломучие автомобили 2019 года. Исследование

Существует немало достойных претендентов на звание худшего автомобиля. При выборе многое остается субъективным, поэтому издание Auto Express, составившее рейтинг, отобрало для читательского голосования 10 моделей, которые не отличались надежностью, красотой и ходовыми качествами. То есть по вполне объективным параметрам.

Есть автомобили, в свое время казавшиеся хорошими, но, оглядываясь назад, легко понять, насколько плохими были некоторые из них. Были и откровенно ужасные машины, портящие имидж производителей на годы вперед.

Сегодня автопроизводители тратят столько денег на исследования и разработки, что почти невозможно изготовить плохой автомобиль. Фокус-группы сообщают компаниям, чего хотят покупатели, а регулярные встречи отделов разработки позволяют соблюсти баланс. При этом идет постоянное сравнение модели с конкурентами. Но так было не всегда.

В прошлом некоторые автомобили были прекрасны в образе концептов и ужасны в виде серийных моделей. Другим просто обновляли устаревший дизайн, третьи делались на базе машин иных марок с заменой логотипа, что часто не оправдывало ожиданий покупателей.

Принимая во внимание все наихудшие категории автомобилей, издание отобрало 18 ужасных машин 1970-х, 1980-х и 1990-х годов, а читатели проголосовали за лучших из худших (в смысле худших из худших). Всего в опросе приняли участие 4782 человека.

Модели, не вошедшие в десятку, — это сомнительные кабриолеты, такие как протекавший Citroen C3 Pluriel, скрипучий Nissan Micra C+C и бессмысленный Suzuki X-90, а также политически некорректный Hummer H2. Другие четыре счастливчика, не ставшие худшими, это Peugeot 1007, оснащенный, как маршрутка, сдвижной дверью, Lada Riva (ВАЗ-2107), Kia Pride и Perodua Nippa — звери с Востока.

Топ-10 худших автомобилей

Место Марка, модель 1 REVA G-Wiz 2 Austin Allegro 3 Chrysler PT Cruiser Convertible 4 SsangYong Rodius 5 Alfa Romeo Arna 6 Rover CityRover 7 Morris Marina 8 Reliant Robin 9 FSO Polonez 10 Vauxhall (Opel) Frontera

Топ-10 худших автомобилей Европы. ВАЗов в нем нет! Звание худшего автомобиля заслужили ненадежные, страшные и плохо управляемые машины. Топ-10 худших автомобилей Европы. ВАЗов в нем нет!

Рейтинг самых популярных кроссоверов в России вы найдете здесь.

Фото: autoexpress.co.uk