В продаже 7-местный автомобиль, получивший массу положительных отзывов, появится летом 2020 года.

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Новый китайский 7-местный кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в России и появится в продаже в августе 2020 года. Автомобиль отличается богатым оснащением и множеством электронных систем безопасности и помощи водителю.

Длина кроссовера составляет 4790 мм, а его колесная база достигает 2750 мм, что обещает просторный по европейским меркам салон. В компании JAC заявляют, что S7 имеет один из самых просторных салонов в классе. Объем багажника при сложенном третьем ряде сидений — 960 л, а при сложенном втором ряде — 1358 л.

Кроссовер имеет цифровую панель приборов диагональю 12,3 дюйма, информация на который выводится в трех разных конфигурациях — классической, спортивной и футуристической. Также есть проекционный HUD-экран. В топовых комплектациях кроссовер имеет кожаный салон, мультируль, навигацию, аудиосистему Infinity с девятью динамиками и сабвуфером, панорамную крышу со сдвижной секцией, передние кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией.

Кроме того, автомобиль оснащен системой бесключевого доступа и пуска двигателя с кнопки, систему «Старт/стоп», двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, парктроники, камеры кругового обзора и многое другое.

Переднеприводный JAC S7 будет оснащаться двумя бензиновыми двигателями на выбор. Это либо турбированный мотор объемом 1,5 л и мощностью 174 л.с. и 250 Нм, либо 2-литровый агрегат мощностью 190 л.с. и 300 Нм. В качестве трансмиссии будут предлагаться 6-ступенчатая механика или 6-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Собираться версии JAC S7 для российского рынка будут на заводе в Казахстане. Что касается стоимости кроссовера, то ее объявят ближе к старту продаж.

Китайский люкс: JAC привозит флагманский кроссовер S7 В продаже 7-местный автомобиль, получивший массу положительных отзывов, появится летом 2020 года. Китайский люкс: JAC привозит флагманский кроссовер S7

Недавно в России начались продажи нового пикапа JAC T6 по цене от 1,3 млн рублей.

Фото: JAC