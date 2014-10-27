Рождественское чудо: водитель помогла двум псам вернуться в семью

Произошло это чудо накануне католического Рождества. А как известно, праздник это семейный.

Водитель автобуса из Милуоки (США) Джейми Грабовски сама заядлая собачница. Иначе она просто не обратила бы внимание на двух породистых и дрожавших от холода псов на дороге.

Оставленные без присмотра четвероногие приятели каким-то образом сбежали со двора и заблудились. Семья всю ночь отчаянно искала их, однако «ребят» нигде не было видно. В тот же день, около полуночи, водитель автобуса Джейми Грабовски, завершив рейс, возвращалась в парк. Температура на улице приближалась к минус 10 градусам, и, увидев дрожавших и сбитых с толку красавцев, сердобольная женщина поняла, что не может просто так оставить их на улице. Она пригласила эту парочку авантюристов на «борт» своего автобуса.

«Эй, вы двое. Нужно ехать домой прямо сейчас. Давайте, заходите внутрь», — говорит она на видео.

Четвероногие оказались вполне дружелюбными и, виляя хвостами, радостно запрыгнули в салон. Водитель позвонила в полицию, и оттуда прислали кинолога, чтобы помочь двум путешественникам.

Затем их доставили в Комиссию по контролю за домашними животными штата Милуоки, где владельцев породистых псов быстро вычислили, и путешественники в конечном итоге воссоединились с семьей.

Jaguar Land Rover сконструировал лапу собаки и использует ее теперь для испытаний лакокрасочного покрытия автомобиля на прочность.

Фото: facebook.com/RideMCTS