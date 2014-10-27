Lada Granta и Vesta вошли в топ-50 самых популярных автомобилей в Европе — журнал За рулем

Lada Granta и Vesta вошли в топ-50 самых популярных автомобилей в Европе

А лидером европейского рынка уже 44-й год подряд остается Volkswagen Golf.

Lada Granta
Lada Granta

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В европейском рейтинге самых продаваемых автомобилей (он объединяет результаты 44 рынков, включая российский, украинский, турецкий, молдавский) по результатам 11 месяцев лидирует Volkswagen Golf — реализовано 427 490 таких автомобилей (-10%), сообщает «Автостат» со ссылкой на focus2move.

На втором месте Renault Clio — 318 297 шт. (-5,4%), на третьем — Volkswagen Polo — 306 571 шт. (-12%). С начала продаж этой модели покупателей нашли уже более 14 млн таких машин.

Volkswagen Tiguan на четвертой строчке — 278 919 шт. (+1,7%), за ним следует Skoda Octavia (242 204 шт.; —0,9%), которая поднялась в рейтинге на две позиции, буквально дышит ей в спину Nissan Qashqai — 238 058 шт. (-8%).

Впечатляющие результаты показал Ford Focus (+10%), поднявшись по сравнению с прошлым годом на 3 позиции, за ним идет Fiesta, которая опустилась на 8-е место, на девятом Opel Corsa — 219 327 шт. (+5,3%) и замыкает десятку Citroen C3 — 217 769 штук (+1%).

Российские Lada Granta и Vesta также вошли в топ-50 рейтинга. Они занимают 34-е и 41-е места с результатами 124 193 (+26,6%) и 108 900 (+4,4%) штук соответственно.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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