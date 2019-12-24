Некоторым везет: АВТОВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря — журнал За рулем

Некоторым везет: АВТОВАЗ уходит в отпуск с 25 декабря

В плановый корпоративный отпуск сотрудники предприятия уходят с 25 декабря.

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Заводы АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 25 по 31 декабря 2019 года, говорится в официальном сообщении компании.

Склады автогиганта заполнены товарными автомобилями, поэтому дефицита не будет, покупателей смогут полностью обеспечить Ладами в период корпоративного отпуска и праздников. Возобновить производственную деятельность планируется с 9 января, день окончания общероссийских новогодних каникул.

В отпускные недели на предприятиях Группы АВТОВАЗ продолжится плановая модернизация оборудования и будут проведены работы по улучшению условий труда сотрудников.

Фото: depositphotos.com

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