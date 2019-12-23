Вчера, в 18:52 Новинки будут: АВТОВАЗ рассказал об успехах и планах В текущем году появились новые модели и модификации во всех пяти семействах автомобилей. Планы на будущее тоже большие — компания набирает новых специалистов в службу инжиниринга.
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В 2019 году АВТОВАЗ отметился россыпью новинок — в январе появилась Lada Vesta Sport — для поклонников энергичной езды. Двухтопливную модификацию получили сразу три модели семейства Largus: универсал, фургон и версия Cross. Автомобили с метановой газобаллонной установкой появились в продаже в апреле этого года. Летом вышел на рынок компактный универсал L ada Granta Cross, ориентированный на тех, кто предпочитает активный образ жизни и туризм. XRAY Cross AT с бесступенчатой автоматической трансмиссией вышел в продажу в июле. В сентябре — новая версия Granta Drive Active, созданная для поклонников энергичного стиля вождения.
В ноябре для всех разновидностей кузовов Vesta стала доступна бесступенчатая АТ Jatco, работающая в паре с мотором Н4М. Наконец,
Lada 4х4 с обновленным интерьером встала на конвейер в декабре уходящего года.
В 2019-м автомобили
Ladа получили множество различных премий, среди них сразу две награды Гран-при журнала «За рулeм». В номинации «За новую энергию» награждены двухтопливные Vesta CNG и Largus CNG, а в категории «Малый класс» — седан Vesta Cross.
Доля марки на российском рынке новых легковых автомобилей составила более 20%, лидером рынка стала Granta, на втором месте —
Vesta.
В 2019 году в РФ было открыто 14 новых дилерских центров в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Сеть автосалонов марки на сегодняшний день насчитывает 300 точек, практически все они оформлены в соответствии с новыми требованиями марки.
В
ноябре 2019 года в Египте состоялся старт локального производства и продаж автомобилей Lada Granta нового поколения.
Продолжается привлечение талантливой молодежи на АВТОВАЗ — предприятие работает с ведущими вузами страны. Проведен конкурс дизайн-проектов «Покоряя Москву и Санкт-Петербург».
Чуть-чуть на АВТОВАЗе приоткрыли завесу над планами на следующий год. Будут новые модели и обновление текущих — сколько и каких, не уточняется, но компания набирает новых специалистов: инженеров-технологов, конструкторов, дизайнеров. В 2019 году на предприятие уже пришло порядка 400 новых специалистов, в 2020 году работа в этом направлении продолжится.
Фото: Яков Князев/ТАСС
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