Новинки будут: АВТОВАЗ рассказал об успехах и планах

В текущем году появились новые модели и модификации во всех пяти семействах автомобилей. Планы на будущее тоже большие — компания набирает новых специалистов в службу инжиниринга.

Материалы по теме АВТОВАЗ «заехал» в Кыргызстан В 2019 году АВТОВАЗ отметился россыпью новинок — в январе появилась Lada Vesta Sport — для поклонников энергичной езды. Двухтопливную модификацию получили сразу три модели семейства Largus: универсал, фургон и версия Cross. Автомобили с метановой газобаллонной установкой появились в продаже в апреле этого года. Летом вышел на рынок компактный универсал Lada Granta Cross, ориентированный на тех, кто предпочитает активный образ жизни и туризм. XRAY Cross AT с бесступенчатой автоматической трансмиссией вышел в продажу в июле. В сентябре — новая версия Granta Drive Active, созданная для поклонников энергичного стиля вождения. В ноябре для всех разновидностей кузовов Vesta стала доступна бесступенчатая АТ Jatco, работающая в паре с мотором Н4М. Наконец, Lada 4х4 с обновленным интерьером встала на конвейер в декабре уходящего года. В 2019-м автомобили Ladа получили множество различных премий, среди них сразу две награды Гран-при журнала «За рулeм». В номинации «За новую энергию» награждены двухтопливные Vesta CNG и Largus CNG, а в категории «Малый класс» — седан Vesta Cross. Доля марки на российском рынке новых легковых автомобилей составила более 20%, лидером рынка стала Granta, на втором месте — Vesta. В 2019 году в РФ было открыто 14 новых дилерских центров в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Сеть автосалонов марки на сегодняшний день насчитывает 300 точек, практически все они оформлены в соответствии с новыми требованиями марки. В ноябре 2019 года в Египте состоялся старт локального производства и продаж автомобилей Lada Granta нового поколения. Продолжается привлечение талантливой молодежи на АВТОВАЗ — предприятие работает с ведущими вузами страны. Проведен конкурс дизайн-проектов «Покоряя Москву и Санкт-Петербург». Чуть-чуть на АВТОВАЗе приоткрыли завесу над планами на следующий год. Будут новые модели и обновление текущих — сколько и каких, не уточняется, но компания набирает новых специалистов: инженеров-технологов, конструкторов, дизайнеров. В 2019 году на предприятие уже пришло порядка 400 новых специалистов, в 2020 году работа в этом направлении продолжится. Тем не менее импортер «Лада Германия» сейчас испытывает трудности, и неясно, когда АВТОВАЗ снова будет поставлять автомобили в Европу.

Фото: Яков Князев/ТАСС