Автосалоны начинают ставить машины на учет

С 1 января 2020 года госномера и свидетельства о регистрации начнут выдавать в автосалонах при покупке автомобилей.

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В 2020 году покупатели новых автомобилей смогут не посещать ГИБДД для постановки транспортных средств на учет. Номерные знаки и свидетельство о регистрации будут выдавать вместе с автомобилем представители продавца. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В силу с 1 января 2020 года вступает и подписанный в 2018 году закон «О государственной регистрации транспортных средств».

Следует оговориться, что ставить машины на учет смогут только дилеры, включенные в полицейский реестр «специализированные организации», в штате которых есть специалисты соответствующего профиля. Обновляемый реестр будет находиться в открытом доступе на сайте ГИБДД РФ.

При регистрации автомобиля код региона выдаваемых номерных знаков будет зависеть от прописки владельца, независимо от того, где покупается транспортное средство. Еще одним нововведением стал запрет на регистрацию автомобилей на лиц младше 16 лет, что ранее позволяло уходить от ответственности при неуплате штрафов с камер.

«Дилеры пока не получали разъяснений по поводу проведения процедуры регистрации автомобилей, — приводит „Коммерсантъ“ комментарий генерального директора группы компаний „Автоспеццентр“ Дениса Петрунина. — Можно предположить, что вступление закона в силу будет отложено, на организацию технических и бизнес-процессов дилерам потребуется определенное время. Мы еще не получали статус специализированной организации, но когда процедура получения данного статуса станет ясна, мы, конечно, рассмотрим вариант организации сервиса в наших дилерских центрах».

На самые важные для автомобилистов вопросы по поводу номерных знаков и их стоимости ответил глава ГИБДД.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС