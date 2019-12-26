Пять попутных машин столкнулись на шоссе. Есть погибшие

На Горьковском шоссе в Московской области столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. Погибли два человека.

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В результате массового ДТП с участием пяти автомобилей пострадал один человек и погибли двое. Авария произошла на 54-м километре Горьковского шоссе (М-7) в районе города Электросталь на востоке Московской области. Все машины, два грузовика и три легковые, двигались в попутном направлении в сторону столицы. Что стало причиной аварии, пока не сообщается. Полицейские ведут расследование обстоятельств происшествия.

«На 54 км Горьковского шоссе столкнулись пять автомобилей: две грузовых фуры и три легковых машины. В результате два человека погибли, еще один получил ранения», — рассказали АГН «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ГИБДД предупреждает водителей о затруднении движения на месте аварии и рекомендует объезжать данный участок дороги через находящийся севернее Ногинск или через расположенную южнее Электросталь.

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Фото: vk.com