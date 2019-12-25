Таксисты-мигранты, платные дороги, каршеринг... — всё это уже было в царской России Ничего, в общем, нового: хочешь передвигаться быстро — плати. Многим не нравилось это тогда, многим не нравится сегодня. Но, как говорил Столыпин, в России за десять лет меняется всё, а за сто — ничего. Это относится не только к транспорту, но и в целом к нашей жизни. Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно! Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно. Скоро ли помрет ваш аккумулятор? — вот простейшая диагностика Когда вместо привычного мгновенного пуска мотора из-под капота вдруг доносится заунывный волчий вой, от которого индикаторы на приборной панели трусливо притухают, водители задумываются: не пора ли покупать новый аккумулятор? А ведь такой исход можно предугадать — и это совсем не сложно.