Мужчина по ночам резал колеса соседям — пострадало 76 машин — журнал За рулем

Мужчина по ночам резал колеса соседям — пострадало 76 машин

Подозреваемого задержали — соседи говорят, что, вообще-то, он тихий, пока не выпьет.

Жертвой «резинового потрошителя» в подмосковном Подольске стали 76 автомобилей.

«Около часа ночи поступило заявление, что мужчина прокалывает колеса машин, припаркованных возле одного из многоквартирных домов в Подольске. Возможный подозреваемый задержан, по предварительной информации, повреждены более 70 машин», — передает агентство ТАСС слова представителя ГУ МВД России по Московской области.

Оказалось, что жителям этот гражданин хорошо знаком — это их сосед по дому. Говорят, что так-то он тихий, но когда выпьет — чудит. Так, в прошлом году кидал камнями в окна, в этом нашел себе новую забаву.

Так что утро у местных автомобилистов выдалось «веселое» — начали они его с шиномонтажа.

Полиция устанавливает, был ли мужчина пьян в момент совершения преступления, так как он расправился со всеми автомобилями, встретившимися на его пути.

Видео: YouTube/Москва.24

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...