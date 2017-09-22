Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу

В 2020 году на российский рынок выйдет обновленный кроссовер ASX, который только что получил ОТТС.

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В базе Росстандарта опубликовано ОТТС на обновленный кроссовер Mitsubishi ASX.

Согласно документу, автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями, а также передним и полным приводом. Мотор объемом 1,6 литра имеет мощность 117 л.с. и оснащается 6-ступенчатой механикой, а 150-сильный двигатель объемом 2 л будет поставляться в паре с вариатором. То есть в линейке агрегатов никаких перемен не произошло.

Основные отличия обновленной модели — в ее внешности, так как и салон автомобиля останется прежним. Кроссовер был представлен в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Его внешность выполнена в стиле Dynamic Shield. Схожий дизайн имеет и более дорогой Mitsubishi Eclipse Cross.

Появление в продаже обновленной версии должно увеличить спрос на кроссовер. Напомним, что с января по ноябрь 2019 года в России было продано 3925 Mitsubishi ASX, что на 64 автомобиля меньше, чем за тот же период 2018 года.

На сегодняшний день дилеры Mitsubishi предлагают ASX по цене от 1 229 000 до 1 673 000 рублей. Дата начала продаж обновленной версии кроссовера не называется, но ожидать его в автосалонах следует весной 2020 года.

У Mitsubishi есть автомобиль, который может ездить на солярке, керосине и даже спирте.

Фото: Mitsubishi