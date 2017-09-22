Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу — журнал За рулем

Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу

В 2020 году на российский рынок выйдет обновленный кроссовер ASX, который только что получил ОТТС.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

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В базе Росстандарта опубликовано ОТТС на обновленный кроссовер Mitsubishi ASX.

Согласно документу, автомобиль будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями, а также передним и полным приводом. Мотор объемом 1,6 литра имеет мощность 117 л.с. и оснащается 6-ступенчатой механикой, а 150-сильный двигатель объемом 2 л будет поставляться в паре с вариатором. То есть в линейке агрегатов никаких перемен не произошло.

Основные отличия обновленной модели — в ее внешности, так как и салон автомобиля останется прежним. Кроссовер был представлен в марте 2019 года на автосалоне в Женеве. Его внешность выполнена в стиле Dynamic Shield. Схожий дизайн имеет и более дорогой Mitsubishi Eclipse Cross.

Появление в продаже обновленной версии должно увеличить спрос на кроссовер. Напомним, что с января по ноябрь 2019 года в России было продано 3925 Mitsubishi ASX, что на 64 автомобиля меньше, чем за тот же период 2018 года.

На сегодняшний день дилеры Mitsubishi предлагают ASX по цене от 1 229 000 до 1 673 000 рублей. Дата начала продаж обновленной версии кроссовера не называется, но ожидать его в автосалонах следует весной 2020 года.

  • У Mitsubishi есть автомобиль, который может ездить на солярке, керосине и даже спирте.

Фото: Mitsubishi

Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу

В 2020 году на российский рынок выйдет обновленный кроссовер ASX, который только что получил ОТТС.

Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу — фото 1037250Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу — фото 1037249Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу — фото 1037248Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу
Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу

В 2020 году на российский рынок выйдет обновленный кроссовер ASX, который только что получил ОТТС.

Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу — фото 1037250Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу — фото 1037248Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу — фото 1037249Обновленный Mitsubishi ASX получил разрешение на продажу
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Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

Mitsubishi 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.

Недостатки:

Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.

Комментарий:

Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров ...

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