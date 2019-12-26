Распечатка больше не нужна (если купили электронное ОСАГО)

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Правоведы и инспекторы ГИБДД порой по-разному оценивали, в каком виде водитель должен предъявлять e-ОСАГО. Разночтения случались из-за того, что Закон об ОСАГО с мая 2019 года разрешает предъявлять электронный полис как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, но в ПДД прописано требование возить с собой его копию только на бумажном носителе.

В постановлении правительства от 25.12.19 говорится, что в случае заключения ОСАГО в электронном виде владелец обязан предоставить его для проверки сотруднику полиции в виде «электронного документа или его копии на бумажном носителе». Другими словами, его можно теперь предъявлять на своем гаджете — смартфоне или планшете.

Так что все разночтения ликвидированы, и норма прописана четко. Хотя, представляется, и предъявление электронного документа избыточно, потому что инспектор всегда может проверить на рабочем планшете в автоматизированной информационной системе ОСАГО, есть ли у водителя такой договор.

По статистике РСА, с начала этого года по 25 декабря около 46% всех продаж «автогражданки» составили электронные полисы. Доля e-ОСАГО была бы еще больше, если бы не автопарки юрлиц, которые предпочитают оформлять страховку в традиционном бумажном виде. В Союзе автостраховщиков напоминают о мобильном приложении «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно оформить ДТП за 15 минут.

Средняя выплата по ОСАГО выросла до 63,8 тыс. рублей за 9 месяцев этого года против 59,4 тыс. рублей за аналогичный период прошлого. Рост убыточности страховщиков неизбежно приведет к росту тарифов, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

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