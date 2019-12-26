На гаечных ключах: рождественская песенка от автолюбителя

Если вы хотите отдохнуть и ощутить дух праздника, то стоит посмотреть видео одного механика-самоучки, мастерски исполнившего гаечными ключами рождественскую Jingle Bells.

Рабочий инструмент стучит по бетону и о, чудо — выводит музыкальную ноту. Собрав правильную комбинацию гаечных ключей, вы получаете полноценный оркестр. Это то, что сделал риелтор Брэндон Андерсон, который создал вирусный хит.

Подобно ксилофону, меньшие, более легкие ключи, дают более высокие музыкальные ноты, а те, что покрупнее и потяжелее — более низкие.

Пользователи рождественский порыв автолюбителя оценили, хотя не обошлось и без иронии. Они пишут: «У меня есть подозрение, что именно поэтому моя машина чертовски долго ремонтируется», «Я думаю, что вам нужно настроить свои ключи, они звучат немного фальшиво!», «Вы пропустили свое призвание в жизни. ;)» и «Странно, что холодные инструменты так согревают мое сердце».