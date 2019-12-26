Автомобили с двумя новыми 2-литровыми моторами появятся в шоу-румах дилеров в январе 2020 года по цене от 3 055 000 рублей.

Audi Россия объявила прием заказов на новые модификации седана бизнес-класса Audi A6 с передним приводом. Будут доступны две свежие версии: 40 TFSI и 40 TDI с двумя новыми моторами.

Бензиновый 2.0 TFSI развивает мощность 190 л. с., и до 100 км/ч автомобиль с таким мотором разгоняется за 7,9 с, а его максимальная скорость достигает 237 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 6,6 л/100 км.

Версия с дизельным мотором 2.0 TDI мощностью 190 л. с. отметку 100 км/ч преодолевает за 8,4 с, при этом расход топлива в смешанном цикле не превышает 5,7 л на 100 км пути.

Для новых переднеприводных модификаций Audi A6 40 TFSI и Audi A6 40 TDI на российском рынке предложат четыре комплектации: Standart, Advance, Sport и Design.

Уже в стандартное оснащение этих версий входят: климат-контроль с индивидуальной регулировкой для водителя и переднего пассажира; информационная система водителя с цветным дисплеем и функцией контроля усталости; парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади; система Audi drive select с выбором режимов управления; 17-дюймовые кованые колесные диски дизайна «10 спиц»; светодиодная оптика; зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом; электрическая регулировка опоры поясничного отдела для передних сидений; многофункциональный кожаный руль с двойными спицами, теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с обогревом (только в дизельных модификациях).

Цены на Audi A6 40 с бензиновым мотором начинаются от 3 055 000 рублей и с дизельным — от 3 100 000 рублей.

Audi везет в Россию новые модификации A6 Автомобили с двумя новыми 2-литровыми моторами появятся в шоу-румах дилеров в январе 2020 года по цене от 3 055 000 рублей. Audi везет в Россию новые модификации A6

А вот Audi ТТ, к сожалению, снимают с производства, как и ряд других моделей, некоторые из них действительно жалко.



Фото: Audi