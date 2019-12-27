Росстандарт предупреждает: 1,5 млн машин на наших дорогах оборудованы опасными подушками

В России насчитывается около 1,5 млн автомобилей с дефектными подушками безопасности, которые способны покалечить и даже убить пассажиров.

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Выпускавшей с 2000 года дефектные подушки безопасности японской компании Takata уже не существует: многочисленные отзывные кампании разорили ее. Но на дорогах все еще присутствует множество машин, оборудованных ее подушками.

Опасность несет пиропатрон, который, срабатывая, разрывается на куски, а его осколки могут серьезно ранить пассажира и даже убить, что происходило уже не раз. Дефектные подушки безопасности устанавливались на автомобили Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford с 2000 по 2014 годы.

Как заявил заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов, в России сегодня насчитывается 1,5 млн автомобилей с небезопасными подушками, владельцы которых не спешат заменять дефектные пиропатроны, несмотря на объявляемые сервисные кампании. Следует напомнить, что любой ремонт в рамках отзывных кампаний является абсолютно бесплатным для автовладельцев. Кроме того, отзывы не имеют окончания сроков действия: объявленные один раз, они ведутся, пока не будут исправлены дефекты всех отзываемых машин.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», — рассказал «Известиям» Алексей Кулешов.

Узнать, под какие отзывные кампании попадает ваш автомобиль, можно на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы», введя VIN—код своего автомобиля в строку поиска.

В России увеличивается количество сервисных кампаний.

Фото: AP/TASS