Стаса Михайлова разыскивают за гонки на Роллс-Ройсе

Во все времена под Новый год мы желали друг другу оставить всяческий негатив позади, дабы забрать с собой только хорошее и пушистое. Однако же и повторять прошлогодние ошибки раз за разом не стоит. Вспомним некоторые события ушедшего года — как со знаком «плюс», так и с «минусом».
Полноприводный универсал, да к тому же с понижающей передачей в трансмиссии — мечта многих современных автомобилистов. Причем даже в тех странах, где о бездорожье имеют смутное представление. А уж у нас — тем более.
С начала года в России было продано почти 5 млн легковых подержанных машин. Это на 3% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Автостат». В каких регионах продано больше всего автомобилей, вы узнаете в нашем материале.