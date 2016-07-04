Оказалось, что певец любит скорость, а штрафы платить забывает. Правда, есть сомнения, что он сам ездит за рулем.

Шансонье Стаса Михайлова разыскивают за гонки на Роллс-Ройсе, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, который также сообщает, что в ГИБДД много фотографий с уличных видеокамер, где зафиксирована скорость сильно выше допустимых значений. В доказательство ресурс приводит фото его Rolls-Royce Ghost, который на 35-м километре трассы М-9 «Балтия» разогнался до 142 км/ч при разрешенных на этом участке 110 км/ч.

Всего, как утверждает Mash, задолженность составила 12 тысяч, и приставы запретили регистрационные действия с любимой машиной певца.

Позже изданию «Подъем» удалось дозвониться до Михайлова, который утверждает, что всё это «глупости» и сам за рулем он давно не ездит. Но штрафы в базе ФССП все же есть — издание пишет, что большинство из них были выписаны в апреле этого года в Краснодарском крае.

Уроженцу Краснодарского края Стасу Михайлову 50 лет. Эстрадный певец, автор песен, актер и продюсер имеет множество наград, он десятикратный обладатель премии «Шансон года», заслуженный артист РФ.

Недавно вице-премьер Максим Акимов рассказал, что нештрафуемый порог превышения скорости все же постепенно будут снижать с 19 до 9 км/ч. Начнут с пилотных регионов.



Фото: Вадим Тараканов/ТАСС