Топ-20 самых популярных автомобилей онлайн — журнал За рулем

Топ-20 самых популярных автомобилей онлайн

При покупке через интернет обычно выбирают более богатые версии машин, избегая бюджетных автомобилей.

Материалы по теме
Рекордная сумма потрачена на новые машины в 2019 году

Популярность покупки нового автомобиля через интернет продолжает расти, а топ самых популярных моделей заметно отличается от бестселлеров оффлайна за счет отсутствия в нем машин отечественных брендов, которые не пользуются особой популярностью у онлайн-покупателей.

Список самых популярных в 2019 году новых автомобилей, продаваемых через интернет, был составлен аналитиками онлайн-агрегатора Autospot.ru. По словам генерального директора компании Дмитрия Андреева, в 2019 году через площадку было реализовано более 17 тысяч автомобилей на общую сумму 28 млрд рублей, что на более чем 50%, то есть в полтора раза больше, чем годом ранее, как в денежном, так и в количественном выражениях. Он отметил также, что взрывной рост продаж в онлайне резко контрастирует с тем, что происходит в оффлайне, где спрос на новые автомобили снижается. По мнению Андреева, тенденция вполне закономерна, благодаря ряду особенностей онлайн продаж, удобных для современных покупателей.

Интересной особенностью онлайн-продаж стала более высокая средневзвешенная цена приобретаемых автомобилей. Она на 91 тыс. рублей выше, чем в офлайне и составляет 1,630 млн рублей. Согласно оценке «Автостата», средневзвешенная цена новых автомобилей в России составляет 1,539 млн рублей. Причиной тому, как уже упоминалось, стало отсутствие в топ-20 самых популярных моделей автомобилей бренда Lada. Самой же популярной в Сети моделью АВТОВАЗа стала Lada Vesta SW Cross, но она заняла лишь 24-ю строку рейтинга.

На машины топ-20 пришлось 51,78% всех онлайн-продаж площадки. Автомобили же первой десятки популярны настолько, что занимают 34,52% рынка. Самой популярной маркой является Kia — в топ-20 вошли семь моделей этого бренда. На втором месте — автомобили компании Hyundai, четыре модели которой вошли в двадцатку. Замыкают тройку лидеров машины бренда Skoda — в топ-20 представлены три модели марки.

Топ-20 самых популярных моделей, покупаемых в России онлайн через площадку Autospot.ru

Место

Марка, модель

Доля продаж, %

Средняя стоимость проданного авто, руб.

1

Hyundai Solaris

5,50

821 956

2

Hyundai Creta

5,16

1 133 924

3

Skoda Kodiaq

3,70

1 893 331

4

Kia Optima

3,48

1 510 292

5

Kia Rio

3,09

867 138

6

Kia Sportage

3,01

1 524 150

7

Skoda Rapid

2,97

892 576

8

Mitsubishi Outlander

2,92

1 489 569

9

Volkswagen Tiguan

2,38

1 861 989

10

Kia Rio X-Line

2,31

949 349

11

Volkswagen Polo

2,26

800 268

12

Mazda CX-5

2,05

1 912 834

13

Hyundai Tucson

1,94

1 671 625

14

Renault Duster

1,84

938 408

15

Hyundai Santa Fe

1,74

2 446 124

16

BMW 5-й серии

1,68

2 886 992

17

Skoda Octavia

1,59

1 257 232

18

Kia Sorento Prime

1,45

2 319 966

19

Kia Ceed SW

1,38

1 228 103

20

Kia Cerato

1,33

1 331 904

  • О том, какие комплектации автомобилей являются сегодня самыми востребованными, читайте здесь.

Фото: depositphotos.com

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...