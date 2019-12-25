Топ-20 самых популярных автомобилей онлайн
При покупке через интернет обычно выбирают более богатые версии машин, избегая бюджетных автомобилей.
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Популярность покупки нового автомобиля через интернет продолжает расти, а топ самых популярных моделей заметно отличается от бестселлеров оффлайна за счет отсутствия в нем машин отечественных брендов, которые не пользуются особой популярностью у онлайн-покупателей.
Список самых популярных в 2019 году новых автомобилей, продаваемых через интернет, был составлен аналитиками онлайн-агрегатора Autospot.ru. По словам генерального директора компании Дмитрия Андреева, в 2019 году через площадку было реализовано более 17 тысяч автомобилей на общую сумму 28 млрд рублей, что на более чем 50%, то есть в полтора раза больше, чем годом ранее, как в денежном, так и в количественном выражениях. Он отметил также, что взрывной рост продаж в онлайне резко контрастирует с тем, что происходит в оффлайне, где спрос на новые автомобили снижается. По мнению Андреева, тенденция вполне закономерна, благодаря ряду особенностей онлайн продаж, удобных для современных покупателей.
Интересной особенностью онлайн-продаж стала более высокая средневзвешенная цена приобретаемых автомобилей. Она на 91 тыс. рублей выше, чем в офлайне и составляет 1,630 млн рублей. Согласно оценке «Автостата», средневзвешенная цена новых автомобилей в России составляет 1,539 млн рублей. Причиной тому, как уже упоминалось, стало отсутствие в топ-20 самых популярных моделей автомобилей бренда Lada. Самой же популярной в Сети моделью АВТОВАЗа стала Lada Vesta SW Cross, но она заняла лишь 24-ю строку рейтинга.
На машины топ-20 пришлось 51,78% всех онлайн-продаж площадки. Автомобили же первой десятки популярны настолько, что занимают 34,52% рынка. Самой популярной маркой является Kia — в топ-20 вошли семь моделей этого бренда. На втором месте — автомобили компании Hyundai, четыре модели которой вошли в двадцатку. Замыкают тройку лидеров машины бренда Skoda — в топ-20 представлены три модели марки.
Топ-20 самых популярных моделей, покупаемых в России онлайн через площадку Autospot.ru
|
Место
|
Марка, модель
|
Доля продаж, %
|
Средняя стоимость проданного авто, руб.
|
1
|
Hyundai Solaris
|
5,50
|
821 956
|
2
|
Hyundai Creta
|
5,16
|
1 133 924
|
3
|
Skoda Kodiaq
|
3,70
|
1 893 331
|
4
|
Kia Optima
|
3,48
|
1 510 292
|
5
|
Kia Rio
|
3,09
|
867 138
|
6
|
Kia Sportage
|
3,01
|
1 524 150
|
7
|
Skoda Rapid
|
2,97
|
892 576
|
8
|
Mitsubishi Outlander
|
2,92
|
1 489 569
|
9
|
Volkswagen Tiguan
|
2,38
|
1 861 989
|
10
|
Kia Rio X-Line
|
2,31
|
949 349
|
11
|
Volkswagen Polo
|
2,26
|
800 268
|
12
|
Mazda CX-5
|
2,05
|
1 912 834
|
13
|
Hyundai Tucson
|
1,94
|
1 671 625
|
14
|
Renault Duster
|
1,84
|
938 408
|
15
|
Hyundai Santa Fe
|
1,74
|
2 446 124
|
16
|
BMW 5-й серии
|
1,68
|
2 886 992
|
17
|
Skoda Octavia
|
1,59
|
1 257 232
|
18
|
Kia Sorento Prime
|
1,45
|
2 319 966
|
19
|
Kia Ceed SW
|
1,38
|
1 228 103
|
20
|
Kia Cerato
|
1,33
|
1 331 904
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Фото: depositphotos.com
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