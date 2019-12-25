Топ-20 самых популярных автомобилей онлайн

При покупке через интернет обычно выбирают более богатые версии машин, избегая бюджетных автомобилей.

Материалы по теме Рекордная сумма потрачена на новые машины в 2019 году

Популярность покупки нового автомобиля через интернет продолжает расти, а топ самых популярных моделей заметно отличается от бестселлеров оффлайна за счет отсутствия в нем машин отечественных брендов, которые не пользуются особой популярностью у онлайн-покупателей.

Список самых популярных в 2019 году новых автомобилей, продаваемых через интернет, был составлен аналитиками онлайн-агрегатора Autospot.ru. По словам генерального директора компании Дмитрия Андреева, в 2019 году через площадку было реализовано более 17 тысяч автомобилей на общую сумму 28 млрд рублей, что на более чем 50%, то есть в полтора раза больше, чем годом ранее, как в денежном, так и в количественном выражениях. Он отметил также, что взрывной рост продаж в онлайне резко контрастирует с тем, что происходит в оффлайне, где спрос на новые автомобили снижается. По мнению Андреева, тенденция вполне закономерна, благодаря ряду особенностей онлайн продаж, удобных для современных покупателей.

Интересной особенностью онлайн-продаж стала более высокая средневзвешенная цена приобретаемых автомобилей. Она на 91 тыс. рублей выше, чем в офлайне и составляет 1,630 млн рублей. Согласно оценке «Автостата», средневзвешенная цена новых автомобилей в России составляет 1,539 млн рублей. Причиной тому, как уже упоминалось, стало отсутствие в топ-20 самых популярных моделей автомобилей бренда Lada. Самой же популярной в Сети моделью АВТОВАЗа стала Lada Vesta SW Cross, но она заняла лишь 24-ю строку рейтинга.

На машины топ-20 пришлось 51,78% всех онлайн-продаж площадки. Автомобили же первой десятки популярны настолько, что занимают 34,52% рынка. Самой популярной маркой является Kia — в топ-20 вошли семь моделей этого бренда. На втором месте — автомобили компании Hyundai, четыре модели которой вошли в двадцатку. Замыкают тройку лидеров машины бренда Skoda — в топ-20 представлены три модели марки.

Топ-20 самых популярных моделей, покупаемых в России онлайн через площадку Autospot.ru

Место Марка, модель Доля продаж, % Средняя стоимость проданного авто, руб. 1 Hyundai Solaris 5,50 821 956 2 Hyundai Creta 5,16 1 133 924 3 Skoda Kodiaq 3,70 1 893 331 4 Kia Optima 3,48 1 510 292 5 Kia Rio 3,09 867 138 6 Kia Sportage 3,01 1 524 150 7 Skoda Rapid 2,97 892 576 8 Mitsubishi Outlander 2,92 1 489 569 9 Volkswagen Tiguan 2,38 1 861 989 10 Kia Rio X-Line 2,31 949 349 11 Volkswagen Polo 2,26 800 268 12 Mazda CX-5 2,05 1 912 834 13 Hyundai Tucson 1,94 1 671 625 14 Renault Duster 1,84 938 408 15 Hyundai Santa Fe 1,74 2 446 124 16 BMW 5-й серии 1,68 2 886 992 17 Skoda Octavia 1,59 1 257 232 18 Kia Sorento Prime 1,45 2 319 966 19 Kia Ceed SW 1,38 1 228 103 20 Kia Cerato 1,33 1 331 904

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