В 2019 году рынок новых SUV превысил 665,5 тыс. единиц.

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На отчетной конференции Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что рынок SUV в нашей стране достиг 665 548 автомобилей, что на 1,3% меньше, чем годом ранее. При этом доля кроссоверов и внедорожников составила 42,1% всего рынка (в AEB представили данные с января по ноябрь).

Так что, несмотря на заявления скептиков, этот класс автомобилей по-прежнему пользуется большой популярностью у россиян.

В 2019 году лидировал по продажам корейский кроссовер Hyundai Creta — всего на российском рынке было реализовано 71 487 автомобилей этой модели (+ 6% к 2018 году). На втором месте оказался Renault Duster — 39 031 шт. (-5,7%). На третьей строчке Volkswagen Tiguan с результатом 37 242 проданных автомобиля (+11%). В пятерке лидеров также Kia Sportage — 34 370 шт. (+5%) и Lada 4x4 — 31 923 шт. (-3%).

В декабре минувшего года расклад оказался несколько иным. В лидерах все та же Hyundai Creta — 5439 шт. (цены на кроссовер сейчас стартуют от 972 тысячи руб.), а на второе место неожиданно вырвался Toyota RAV4 с результатом 4964 шт. (+37%, просят за него от 1 млн 756 тыс. руб.), он сдвинул Renault Duster на третью строчку — 4508 шт. (+ 98,5%; цена — от 719 тыс. руб). Новый Toyota RAV4 оказался настолько востребованным, что уже через месяц после появления на российском рынке оказался в ведущей пятерке по итогам декабря и установил рекорд месячных продаж, отмечают в российском представительстве производителя. Там уверены, что это только начало успеха пятого поколения модели в России.

На четвертой строчке расположился Volkswagen Tiguan — 4379 шт. (+21,5%; от 1 млн 499 тыс. руб.) и замкнул пятерку лидеров Nissan Qashqai — 3409 шт. (+28%; от 1 млн 120 тыс. руб.).