По данным Росстата, увеличение цен на топливо отмечалось в 49 субъектах России. Однако пока рост цен находится в пределах инфляции.

Средние цены на бензин в России с 1 по 9 января увеличились на 7 копеек (0,1% к предыдущему периоду) и составили 44,75 руб. за литр, следует из материалов Росстата. Дизтопливо подорожало существеннее — на 0,2% (на 29 коп.), до 48,01 руб.

Ценники на бензин АИ-92 «подросли» на 10 коп. — до 42,34 руб. за литр, АИ-95 подорожал на 3 коп., до 45,79 руб., а АИ-98 — на 9 коп., до 51,86 рубля.

Цены на бензин выросли в 49 субъектах, наиболее существенным подорожание оказалось в Южно-Сахалинске — на 2,3%. В шести регионах цены чуть снизились.

В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина подросла на 0,1%. Так, АИ-92 в столице стоил от 39,90 до 44,66 руб., АИ-95 — от 41,90 до 49,25 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,60 до 43,76 руб., АИ-95 — от 44 до 47,66 руб.

В 2019 году, по заявлению вице-премьера Дмитрия Козака, цены на бензин по стране в среднем выросли на 3%, на дизтопливо — на 3,5%.

В декабре министр энергетики Александр Новак в статье в журнале «Энергетическая политика» утверждал, что бензин будет дорожать соразмерно инфляции. Общий рост цен в стране в первой половине 2020 года ожидается чуть ниже 3%, а по итогам года составит 3%, заявил недавно министр экономического развития Максим Орешкин. Таким образом, Минэкономразвития снизило предыдущий прогноз — тогда речь шла о 3,8% инфляции в 2020 году.

Если подорожание бензина в текущем году действительно будет соответствовать инфляции, то средняя цена может подняться не выше 45,4 руб. за литр.

А вот так формулировали одну из основных задач для правительства — не допускать резкого роста цен на топливо и сдерживать его в рамках официальной инфляции.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС