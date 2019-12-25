Вертолет приземляется на автотрассу: метельное видео с Ямала

Вертолет с вахтовиками из Ямбурга несколько раз заходил на посадку, но приземлиться удалось только на автотрассе в момент непроглядной метели.

Растерянные люди стоят у вертолета посреди снежной бури — перед вами видео экстренной посадки Ми-8 с вахтовиками прямо на автодороге. У пилотов не было возможности добраться до аэродрома, и приземляться пришлось, как и где придется. Тем не менее человек на видео хвалит пилотов, ведь они сделали невозможное, показав мастерство маневрирования в сложных условиях, сообщает ИА «Север Плюс». Пассажиры им очень благодарны.

Приземлиться вертолету удалось на трассе у поселка Ямбург, никто при этом не пострадал.

Двое москвичей поспорили, проигравший обязался сбросить с вертолета Mercedes — Benz Gelandewagen.

Видео: YouTube