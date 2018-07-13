Suzuki Jimny: будет пятидверная версия

Длиннобазный внедорожник планирует запустить в Индии под маркой Maruti Suzuki.

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Индийская Maruti Suzuki India Ltd («дочка» японского производителя) готовит к выводу на рынок несколько внедорожников. В том числе Suzuki Jimny нового поколения, пишет gaadiwaadi.com.

Напомним, Jimny — представитель малочисленного класса рамных внедорожников и даже в стандартной комплектации оснащается понижающей передачей. Автомобиль для Индии будет с 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с. и максимальным крутящим моментом 130 Нм. Он агрегатируется с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 4-ступенчатым автоматом.

Jimny новой генерации появится на индийском рынке где-то в 2022–2023 годах и, вероятно, будет располагаться на ступеньку ниже кроссовера Vitara Brezza в линейке Maruti, если автопроизводитель решит привезти в Индию трехдверный автомобиль, поскольку его длина менее 4 метров. Однако, по словам анонимного источника издания, Suzuki может также наладить выпуск 5-дверной версии внедорожника с длинной колесной базой, чтобы удовлетворить потребность индийского рынка. Растущий спрос на внедорожники в стране, несмотря на спад в промышленности в прошлом году, побудил Maruti Suzuki в течение ближайших двух-трех лет пересмотреть продуктовую линейку, которая на данный момент, в основном, состоит из хэтчбеков.

Что касается пятидверки, то японцы обычно крайне скрытны в плане информации о разработках, но известно, что после выхода нового Jimny они стали изучать потенциальный рынок длиннобазной версии. Оказалось, что пятидверка пользовалась бы неплохим спросом на Филиппинах и в Индии. Индийский рынок по запросам довольно близок к российскому, так что если в Suzuki все же решатся на такую модификацию, то, возможно, и до нас она со временем доберется.

У нас Jimny нового поколения предлагают по цене от 1 439 000 рублей. В России внедорожник продается с чуть урезанными комплектациями, но в компании дали этому объяснение.



Изображение: gaadiwaadi.com