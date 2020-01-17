Вандалы повредили 30 машин в старый Новый год

В городе Химки объявилась банда хулиганов, которая меньше чем за сутки повредила три десятка автомобилей, раскурочив боковые зеркала.

По данным сотрудников полиции, к ним обратились уже более 30 автовладельцев. Многие из них написали заявление в ночь с 13 на 14 января, однако есть подозрения, что пострадавших может быть и больше, просто не все хотят писать заявление.

Один из автовладельцев рассказал, что его машина стояла на парковке возле дома, а утром оказалось, что зеркало разбито вдребезги: отражающий элемент, пластик и сам механизм. Причем в его дворе пострадали только дорогие иномарки, другие машины не трогали.

Автовладельцы говорят, что, судя по характеру повреждений, хулиган или группа лиц разбивали зеркала при помощи какого-то предмета с острым наконечником. В хулиганстве подозревают подростков, однако пока никто замечен не был.

В дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступили сообщения о массовом повреждении автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов на улицах Спартаковской, Кольцевой, Зои Космодемьянской и Ленинградской. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на розыск и задержание правонарушителей, — прокомментировали ситуацию изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пока полиция ищет, местные автовладельцы создали чат в WhatsApp, где пытаются самостоятельно установить личности вандалов.

В конце прошлого года в Подольске задержали мужчину, который по ночам резал колеса соседям — пострадало 76 машин.

Фото: соцсети