Сегодня, в 8:00 Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет Пакет доработок можно купить отдельно и установить в любой Volkswagen T5, T6 и Multivan.
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Установить в минивэн все необходимое для долгих путешествий или выездов на пикник уже не так сложно, как раньше. Если у вас есть
Volkswagen T5, T6 или Multivan, то вы можете купить готовый пакет оборудования для превращения автомобиля в дом на колесах. Пакет можно устанавливать и демонтировать по желанию.
Немецкая компания Queensize Camper разработала и выпустила в продажу выдвижную кухню, которая может складываться, разбираться и трансформироваться, в результате чего салон автомобиля и пространство возле него превращаются в уютный дом.
В конструкции выдвижной кухни используются шарикоподшипники, а не телескопические направляющие. Кухня включает в себя керамическую газовую плиту с двумя конфорками, раковину, холодильник и винный шкаф. Также кухня может превращаться в столешницу, которая, сдвигаясь, удобно встает возле передних сидений, которые у VW T5, T6 и Multivan могут разворачиваться спинками к лобовому стеклу.
Приготовив еду и поев, можно сложить кухню, превратив ее в двуспальную кровать, и вздремнуть на свежем воздухе. К слову, в задней части автомобиля устанавливаются туалет и раковина. Это не самая роскошная туалетная комната в мире кемперов, но сам факт нормального унитаза в машине — неоспоримое преимущество в путешествиях и отдыхе на природе.
На сайте компании стоимость пакета для превращения V
olkswagen T5, T6 и Multivan в кемперы стоит 7200 евро (приблизительно 500 тыс. рублей), но это цена без унитаза. Устанавливается же пакет на стандартные направляющие пола. Вместо внутреннего оснащения можно просто купить оборудованный прицеп, но стоят они немало. Например, весьма удачная разработка от Xtreme Outdoors обойдется минимум в 31 тыс. долларов (1,9 млн рублей). Фото: Queensize Camper
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