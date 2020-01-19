Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — журнал За рулем

Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет

Пакет доработок можно купить отдельно и установить в любой Volkswagen T5, T6 и Multivan.

Volkswagen Multivan
Volkswagen Multivan

Volkswagen > Multivan

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Установить в минивэн все необходимое для долгих путешествий или выездов на пикник уже не так сложно, как раньше. Если у вас есть Volkswagen T5, T6 или Multivan, то вы можете купить готовый пакет оборудования для превращения автомобиля в дом на колесах. Пакет можно устанавливать и демонтировать по желанию.

Немецкая компания Queensize Camper разработала и выпустила в продажу выдвижную кухню, которая может складываться, разбираться и трансформироваться, в результате чего салон автомобиля и пространство возле него превращаются в уютный дом.

В конструкции выдвижной кухни используются шарикоподшипники, а не телескопические направляющие. Кухня включает в себя керамическую газовую плиту с двумя конфорками, раковину, холодильник и винный шкаф. Также кухня может превращаться в столешницу, которая, сдвигаясь, удобно встает возле передних сидений, которые у VW T5, T6 и Multivan могут разворачиваться спинками к лобовому стеклу.

Приготовив еду и поев, можно сложить кухню, превратив ее в двуспальную кровать, и вздремнуть на свежем воздухе. К слову, в задней части автомобиля устанавливаются туалет и раковина. Это не самая роскошная туалетная комната в мире кемперов, но сам факт нормального унитаза в машине — неоспоримое преимущество в путешествиях и отдыхе на природе.

На сайте компании стоимость пакета для превращения Volkswagen T5, T6 и Multivan в кемперы стоит 7200 евро (приблизительно 500 тыс. рублей), но это цена без унитаза. Устанавливается же пакет на стандартные направляющие пола.

Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет

Пакет доработок можно купить отдельно и установить в любой Volkswagen T5, T6 и Multivan.

Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058966Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058970Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058969Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058971Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058972Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058967Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058968Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет

  • Вместо внутреннего оснащения можно просто купить оборудованный прицеп, но стоят они немало. Например, весьма удачная разработка от Xtreme Outdoors обойдется минимум в 31 тыс. долларов (1,9 млн рублей).

Фото: Queensize Camper

Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет

Пакет доработок можно купить отдельно и установить в любой Volkswagen T5, T6 и Multivan.

Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058967Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058968Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058966Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058970Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058969Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058971Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет — фото 1058972Превращаем вэн в кемпер: всего 500 тысяч + туалет
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