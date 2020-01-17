В последнее время широко обсуждается трактовка Приказа МВД № 664 об обязанности водителя выходить из машины и садиться в патрульный автомобиль ДПС по требованию сотрудника полиции. Трактовки были разные, официальную позицию озвучил главный госавтоинспектор Михаил Черников.

Автомобилисты часто сталкиваются с требованием сотрудников полиции пересесть в их машину для «более комфортной» процедуры составления протокола. Если тот отказывается, ссылаются на статью 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В связи с этим замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов попросил главу ГИБДД Михаила Черникова разъяснить, является ли это требование законным.

Глава ГИБДД разъясняет, что инспектор вправе предложить водителю занять место в служебном автомобиле или пройти в служебное помещение, если его участие необходимо для оформления документов. Также он может потребовать это в случае: наличия у водителя признаков опьянения и (или) болезненного состояния; для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза; для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах; когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции; необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов и когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника.

Если же для административных действий не требуется физического присутствия водителя, он имеет право не покидать салон своего автомобиля, говорится в ответном письме. Оба официальных документа приложены ниже.

Транспортное средство, попавшее в пробку, все равно считается участвующим в дорожном движении, поэтому даже в этой ситуации водителю за рулем разговаривать по телефону нельзя, ранее разъяснил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.



Вот когда водитель обязан сесть в автомобиль ДПС — разъяснение ГИБДД В последнее время широко обсуждается трактовка Приказа МВД № 664 об обязанности водителя выходить из машины и садиться в патрульный автомобиль ДПС по требованию сотрудника полиции. Трактовки были разные, официальную позицию озвучил главный госавтоинспектор Михаил Черников. Вот когда водитель обязан сесть в автомобиль ДПС — разъяснение ГИБДД

Фото: Егор Алеев/ТАСС