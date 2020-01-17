Литвинова проиграла суды: заплатит штрафы за парковку

Дорожники засудили актрису.

Материалы по теме Ренату Литвинову сбил автомобиль в ее день рождения

Актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист и телеведущая Рената Литвинова весь прошлый год упорно игнорировала штрафы, сообщает Telegram-канал Mash.

Дорожники обратились в Тверской суд, а там вынесли решение — платить теперь придется в двойном размере. Таким образом, 3000 от МАДИ (нарушение правил парковки) превратились в 6000, а 2500 от АМПП (неоплата платной парковки) — в 5000, и так далее.

У актрисы в последнее время происходят неприятности, связанные с автомобилями. Штрафы — ерунда, дело решаемое, но вот то, что в день рождения ее на пешеходном переходе сбила машина, совсем уж грустная история. За рулем находилась 28-летняя Ольга Чуйко, которую оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода.

Из-за аварии Литвиновой пришлось зашивать подбородок, однако сейчас ее самочувствие в норме.

«Меня сбили на пути в салон после пробежки — я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ. Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: „Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения“, — написала актриса в Инстаграм.

Большинство автомобилистов помнят лишь основные правила дорожного движения, если копнуть поглубже — начинают плавать. Где остановиться перед переходом? Предлагаем пройти простой тест на знание ПДД.

Фото: Анна Салынская/ ИТАР-ТАСС